Sats mer på aktivitetsbasert reiseliv

Meninger

Reiselivet i Romsdal har fått en god start på sesongen. Dette er den andre sommeren på rad at store deler av befolkningen bruker Norge som ferieland. Denne sommeren er reiselivet bedre forberedt, både på smittevern og på turistenes ønsker. Det positive er at dette bidrar til økt innovasjon og produktforbedring. Mange reiselivsaktører fortjener ros for hvordan de har jobbet i en krevende periode hvor inntektene fra utenlandske turister brått ble kraftig redusert.

For Romsdalsmuseet i Molde har cruiseturistene vært viktige for sommertrafikken. Inneværende sesong har de valgt å styrke satsingen på aktiviteter, og i større grad satset på åpne hus, guider, statister og aktiviteter. Dette har gjort museumsproduktet mer levende og attraktivt, også for det lokale publikummet. Ønsket om å skape et levende museum er nok ikke unikt for Romsdalsmuseet. Samtidig er det slik at man innretter produktet etter store kunder. Cruiseselskapene er en gruppe som er store nok til å påvirke produktet. Slik sett kan årets satsing bli en nyttig justering.

Åpningen av Romsdalsgondolen har fått nasjonal oppmerksomhet. Også her var det bekymring for at attraksjonen i stor grad skulle være tilpasset cruiseturistene. De foreløpige talla viser at det er stor interesse for produktet, sjøl uten et eneste cruiseanløp til tindehovedstaden. Ringvirkningene av dette kan bli svært positive for det lokale næringslivet. Tirsdag hadde Åndalsnes Avis en reportasje hvor flere av aktørene i reiselivet fortalte om solid økning i omsetning denne våren.

Over tid har reiselivet sagt at de vil satse mer på naturbasert ferie og det å være turist i eget land. Pandemien har gjort at man har fått testet markedet. De aktørene som treffer med produktet får raskt opparbeidet seg en posisjon.