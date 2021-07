Smilefjesene fungerer godt

Meninger

Det har gått fem år siden Mattilsynet innførte ordningen med smilefjes i restaurantbransjen. Ordningen var omdiskutert før den ble innført i 2016. Aktører i bransjen fryktet at det skulle bli en slags gapestokk, og at mindre feil skulle ramme virksomhetene hardt økonomisk. NHO Reiseliv var blant motstanderne av ordningen. Samtidig tok det ikke lang tid før brukerundersøkelser konkluderte med at dette var en ordning som forbrukerne vurderte som nyttig.

Nylig var Mattilsynet ute på en ny runde blant serveringsvirksomhetene i Molde. Resultatet var positivt. De aller fleste fikk et stort smil på første forsøk. En virksomhet fikk et mer mellomfornøyd tilsynsresultat. I dette tilfellet ble manglene raskt utbedret. Nytt tilsyn ble gjennomført åtte dager seinere med positivt resultat. Dette eksempelet illustrerer mye av det som er bra med ordningen. Det handler ikke bare om å finne feil. Like viktig er det at feil blir raskt utbedret, og at feilrettingen blir kvalitetssikret gjennom nytt tilsyn.

Ordningen med smilefjes gjør at det er lettere å orientere seg. Samtidig tror vi at det enkle fortellerspråket også fungerer innad i bransjen. Økt oppmerksomhet på matsikkerhet, ansvarlighet og gode rutiner er viktig for alle involverte. Det er viktig å understreke at Mattilsynet også før 2016 gjorde liknende inspeksjoner. Det er malen for hvordan inspeksjonene rapporteres, samt offentliggjøringen som er ny. Brukerne kan raskt sjekke tilsynsrapporter gjennom et nettsted. I tillegg skal siste inspeksjonsrapport være synlig i lokalet. Vi tror denne tilnærmingen til offentlighet er riktig.

Ved etablering gjaldt ordningen kun hotell, kafeer og restauranter hvor man kan sitte ned. Tallene viser at ordningen fungerer, og at andelen smilefjes etter første inspeksjon øker. Bensinstasjoner og enkelte gatekjøkken har falt litt utenfor. Derfor er det fornuftig at Mattilsynet nå varsler økt tilsyn med denne gruppa. Noe av det som det syndes mest mot er riktig allergimerking av mat. Dette er sjølsagt like viktig for alle spisesteder.