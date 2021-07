Strømregninga blir uvant høg i sommer

Meninger

Denne sommeren vil strømkundene få langt høgere strømregning enn det som har vært vanlig. I motsetning til i fjor sommer, da strømmen ble solgt til nærmest gi-bort-pris, er strømmen mange ganger så dyr denne sommeren. På det laveste i fjor sommer var prisen på strøm som råvare i perioder ned mot noen få øre per kilowattime. Denne sommeren ligger strømprisen på over 40 øre per kilowattime. Regninga strømkundene som strømkundene får, inneholder i tillegg nettleie for å få fraktet strømmen til boligen eller bedriften, pluss elavgift til staten og moms til staten. For en bolig med årsforbruk på 20.000 kilowattimer kan regninga denne sommeren fort bli noen tusen kroner høgere enn i fjor.

Det er lett å tro norske strømkunder kunne nyte godt av at vi har høg produksjon av rein vannkraft, ikke minst i Møre og Romsdal. Men all kraft omsettes på den nordiske kraftbørsen NordPool. Alle strømselskapene kjøper strømmen på børsen før den selges videre. Som med andre varer, øker prisen når etterspørselen er større enn tilbudet. Det nordiske kraftmarkedet påvirkes også av kraftprisene i Europa, og noe skyldes at land i Europa er avhengig av å produsere strøm fra fossile kilder som naturgass, og at det er lagt avgifter på utslipp av CO2.

Det som er mulig å styre, er statens avgifter på strømmen. De siste ti åra har elavgiften økt omtrent dobbelt så mye som konsumprisindeksen. Staten tar inn rundt 12 milliarder kroner bare på elavgiften. I tillegg kommer moms på kraft og nettleie. Privatkunder må betale det samme for strømmen, uavhengig av inntekt. Elavgiften er med på å lage et usosialt prissystem. Ønsker myndighetene å gi folk rimeligere strøm, er både elavgift og momssatsen virkemidler. I det store bildet er statens avgiftspolitikk også med på å bremse omstillingen til et mer elektrifisert samfunn. For å kutte klimautslipp det et mål at biler, ferjer, andre skip og samt tog skal gå på elektrisk energi. Statens elavgift er jo en avgift på strømforbruket vi ønsker mer av i det grønne skiftet. Vi håper avgiftsnivået på strøm settes på dagsorden i valgkampen.