Meninger

Torsdag morgen startet med bacon, egg og en kopp espresso. England møter Italia i EM-finalen. Denne spalten skulle egentlig ha sommerferie nå, men ukas to semifinaler lokket fram en tekst. Sommerens EM i fotball har vært en lang opptur. Nå toppes det hele med et oppgjør mellom to av fotballens store nasjoner under buen på Wembley i London. Det blir smerte mot stolthet. Stolthet mot smerte. En drømmefinale.