Effekten er fortsatt god på det viktigste

At fordelingen av vaksiner blir solidarisk verden over.

Meninger

Det skaper bekymring at koronavaksinen ikke gir så god beskyttelse mot smitte som først meldt. I første omgang virker det som dårlig nytt, i det snart tre millioner mennesker i Norge har fått minst en vaksinedose. Men det er flere aspekter ved vaksineeffekten enn smitte.

Mandag ble det kjent at Israel har registrert over 500 nye smittetilfeller, det høgeste døgntallet siden slutten av mars. 42 prosent av de nye tilfellene ble påvist blant vaksinerte. Deltavarianten av koronaviruset står nå for over 90 prosent av smittetilfellene i Israel. Pfizer/Biontech-vaksinen forhindrer ikke at mange smittes av koronavirusets deltavariant, konstaterer helsemyndighetene i Israel.

Det virker dramatisk når det meldes at vaksinens effektivitet, når det gjelder å forhindre nye infeksjoner, har falt til 64 prosent. I februar ble effekten av vaksinen anslått til 95,8 prosent, ifølge helsemyndighetene i Israel. Men den gledelige nyheten er at 93 prosent av dem som smittes, ikke blir alvorlig sjuke. Så vaksinen har en betydelig effekt for å forhindre alvorlig sjukdom og død.

Nå blir det forsket på om en tredje runde med vaksinering kan gi enda bedre beskyttelse. Ifølge avisa VG er over 16.000 nordmenn med i en studie som skal undersøke effekten av en tredje vaksinedose hos folk med svekket immunforsvar. Professor Allan Randrup Thomsen ved Københavns Universitet mener at ferske tall fra Israel kan gjøre det mer aktuelt med et tredje vaksinestikk.

Europa, inkludert Norge, gleder seg over at stadig mer gjenåpnes. Samtidig ser vi at mange land har smitteøkning, også der mange har fått vaksine. I Afrika er økningen dramatisk akkurat nå, og antallet vaksinerte er sørgelig lavt i de fleste land. Det vil være viktig for land som Norge at vi greier kombinasjonen med vaksinering av egen befolkning og samtidig er med å legge betydelig press på at fordelingen av vaksiner blir solidarisk verden over. Bare slik kan vi få en ende på pandemien.