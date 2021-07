Opprørende bonusfest i Norwegian

Meninger

Sjefene i Norwegian mottok millionbonus. Samtidig venter 34 000 kunder fortsatt på å få refundert billettene de har kjøpt av flyselskapet. Dette skjer bare noen måneder etter at Norwegian fikk et statsgarantert lån for å unngå konkurs. Totalt er det utbetalt 30,3 millioner kroner i bonus, topplederne fikk 11 millioner kroner. Bonusutbetalinger i denne klassen er fjernt for de fleste nordmenn. Samtidig er dette et selskap som ble reddet av fellesskapets midler. Det hjelper lite at selskapet argumenterer med at utbetalingene skjedde etter at det tidsbestemte kriteriet løp ut. Utbetalingene er uansett svært problematisk.

Næringsminister Iselin Nybø (V) krever nå svar på en rekke spørsmål. Med god grunn. For regjeringa har dette blitt en krevende sak. Denne saka rammer ikke bare Norwegian, men også andre store selskap som i framtida kan havne i en liknende situasjon. Det handler om å vise ansvarlighet overfor den tillit man får av fellesskapet. Hvor blir det av velviljen til å hjelpe store selskap ut av kniper dersom dette blir resultatet. I et slikt perspektiv blir diskusjoner rundt datoer av liten betydning. En slik bonusfest etter å ha vært gjennom en statlig redningsaksjon framstår som svært umusikalsk.

Forbrukerrådet reagerer sterkt på at det fortsatt er kunder som venter på oppgjør fra selskapet. Til avisa Klassekampen sier direktør Inger Lise Blyverket at det er oppsiktsvekkende og trist at selskapet utbetaler bonuser på denne måten mens kunder ikke får refusjon. Det er vanskelig å være uenig i denne beskrivelsen. Norwegian sine egne tall forteller at det samla beløpet for ubetalte refusjoner er på 522 millioner kroner. Det er vanskelig å forstå at man i en slik situasjon velger å utbetale bonuser til selskapets ledelse.

Det var et vilkår knyttet til det statsgaranterte lånet at selskapene ikke kunne bruke lånene til å betale utbytte eller bonuser til ledende ansatte. Norwegian har kanskje klart å finne en veg forbi dette vilkåret. Men saka er likevel svært opprørende og bidrar til at det ikke like lett å be om hjelp i framtida.