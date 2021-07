Lyn på fjellet

Meninger

Lyn og torden kan virke skremmende når vi er i fjellet. Det kan, som vi har sett, også være farlig. Nå er vi lite vant med tordenvær her i Norge. I andre land der det er varmere er dette vanlig. På tur til topper på vestkysten av USA, som Mount Whitney (4421 moh) i Sierra Nevada og Half Dome (2694 moh) i Yosemite ble vi advart mot tordenvær. Det var på sin plass siden tordenværet kom nesten hver ettermiddag.

Mange besøkte åpne kirker etter at to søstre omkom etter lynnedslag i Hareid Ris kirke i Oslo og Hareid kirke åpnet mandag dørene etter at to søstre søndag omkom etter et lynnedslag på Melshornet i Hareid.

Nå er tordenvær ikke like vanlig her hjemme. Dessverre får værmeldingene ikke alltid med seg faren, og uansett er disse lite presise. Vi vil jo gjerne ut også på dager der det kan komme torden og lyn. Det kan imidlertid være lurt å gå tidlig. Tordenværet bygger seg ofte opp utover dagen. For eksempel fikk vi i USA beskjed om å være nede fra toppen før det ble ettermiddag.

To kvinner døde på fjelltopp i Hareid – truffet av lynet To kvinner døde og en tredje kvinne er hardt skadd etter lynnedslag på toppen av fjellet Melshornet i Hareid søndag ettermiddag.

Blir vi overrasket på fjellet og det går under et halvt minutt fra du ser lynet til du hører torden, er du i faresonen. Unngå å være det høyeste punktet. Gå ned fra topper og rygger. Unngå å være i nærheten av høye trær. Søk ly i forsenkninger i terrenget. Er dere flere i følget, spre dere ut. Sitt på huk med bena tett inntil hverandre. Hold hendene for ørene. Ikke legg deg ned. Kan du isolere deg elektrisk mot jorden, er det bra. Bruk sekken, et sitteunderlag eller busker.

I USA har de nå bare 41 dødsfall pr år på grunn av lyn, ned fra 80 for ikke så mange år siden. Nedgangen kommer av mer oppmerksomhet rundt faren. Nå har vi ikke mange alvorlige ulykker med lyn i Norge, men med global oppvarming kan vi risikere at trusselen blir sterkere også her. Da kan det være lurt å lære av amerikanerne, som har mer erfaring med dette enn vi her hjemme.

Kai A. Olsen

