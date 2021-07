De gode historiene fortjener å bli hørt

Meninger

Lokalhistorikerne fortjener å bli løftet fram. 29. juni mottok Ola Gjendem det offisielle Norges utmerkelse, Kongens fortjenestmedalje, under en markering i Molde. Ola Gjendem (72) fikk utmerkelsen for sitt allsidige arbeid og imponerende engasjement for å formidle lokalhistorien gjennom flere tiår. En svært fortjent heder til en fremragende historieforteller og formidler.

Der mange av oss har korttidsminne, sørger lokalhistorikere som Ola Gjendem for å minne oss på de lange linjene og gi oss påfyll av kunnskap. Lokale tradisjoner blir kjent og holdes vedlike. Det skal godt gjøres å bo i Molde eller andre deler av Romsdal uten å ha støtt på Ola Gjendems kulturformidling; han ivrer for folkemusikk og folkedans, blant annet i leikarringen.

Han har ledet 160 byvandringer i Molde og omegn gjennom tretti år, og fortalt om mennesker, bygninger, hendelser og dramatikk. Han har arrangert Utflytterdagen, vært en trofast bidragsyter til Romsdal Sogelag, ildsjel bak Molde bymuseum, idémaker for parkeringstunnelen kalt «Ola-hola», leder av komiteen som utga bind fire og fem av Moldes historie, og vært populær kåsør ved ulike anledninger. For Romsdals Budstikke som lokalavis er Ola Gjendem en uvurderlig kilde til kunnskap.

Da Ola Gjendem for ni år siden fikk Møre og Romsdal fylkeskommunes kulturpris, fortalte han om perspektivet for historiearbeidet på denne måten: «Vi lever i en liten filleby i verdens utkant, men denne byen rommer et helt univers». Gode historiefortellere snakker og skriver så folk forstår. Formidling og fortellerglede er Ola Gjendems fag. Gjennom mange tiår har han levert kultur til folket. Kongens fortjenstmedalje er et vel fortjent klapp på skulderen for vel utført kulturjobb.

Det vil glede mange at Gjendem fortsatt har nye prosjekt. Vi ser fram til flere historier, enten de formidles i bokform, på utstillinger eller med Ola Gjendems engasjerende fortellerstemme.