Aksjonsgruppas vel fortjente ferjeseier

Meninger

Fra 1. juli er takstene for å reise med ferjer satt ned med 25 prosent. Både næringstrafikken og privatbilister får nyte godt av lavere ferjetakster som kom som et resultat av forhandlinger mellom regjeringspartiene KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. En privatbilist som har forskuddsavtale, betaler nå 77 kroner og 50 øre for personbil og fører på sambandet Molde-Vestnes. En lastebil under 19,5 meter sparer et par hundre kroner på tur-retur Hollingsholmen-Aukra.

Mange har lyst å ta æren for at staten tar en større del av regninga for ferjereisende. Vi registrerer at Fremskrittspartiet utroper seg sjøl som ferjereisendes redningsparti. Det stemmer at Frp presset regjeringspartiene til å godta 25 prosent lavere ferjetakster da de forhandlet om revidert nasjonalbudsjett i juni.

Sannheten er at det har vært flertall på Stortinget for å sette ned ferjetakstene. Allerede i vår ble Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp enig om lavere ferjepriser. Regjeringa hadde ikke noe valg: Takstene måtte settes ned. Så har det vært ulike forslag om hvor mye og hvor raskt takstene skulle settes ned.

De som fortjener æren for at ferjetakstene nå er satt betydelig ned, er personene som har frontet Folkeaksjonen mot dyrere ferjetaksten, blant dem Joachim Orvik, Lars Hagset og Arnt E. Sommerlund. Facebook-gruppa samler 25.000 medlemmer. Kravet er rimelig: Folk som bor på kysten og er avhengig av ferje, skal ikke være nødt å betale mer for transporten enn folk som bor i innlandet. Opptoget gjennom Moldes gater i desember 2019 var med på å få politikerne til å tenke seg om.

Kutt i ferjetakstene med 25 prosent er første steg på vegen for å gjøre det rimeligere for folk og næringsliv i kystfylkene. Mye gjenstår. Fylkeskommunen, som har ansvaret for ferjesambandene på fylkesvegnettet, sliter med ferjeøkonomien. Løsningen er at staten tar en større del av regninga når nye ferjer tas i bruk.

Det må også komme en politisk diskusjon om hvor mye av ferje- og reiseutgiftene pendlerne kan trekke fra på skatten. Vi mener det er rom for å senke ferjetakstene ytterligere. Drømmen om gratis ferjer ligger nok mange år fram i tid.