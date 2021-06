Elsparkesykkelen er ikke til ruskjøring

En hasteoppgave for regjeringa er å bestemme at ruskjøring ikke aksepteres.

Meninger

Elektrisk drevne sparkesykler er svært populære. I likhet med elsykler har elsparkesykler blitt et vanlig innslag i trafikkbildet. Elsparkesyklene har mye bra ved seg; de gjør det enkelt for folk å forflytte seg over kortere avstander, og de verk støyer eller forurenser. De mange elsparkesyklene har dessverre ført til ubehagelige opplevelser for andre trafikanter. Tallet på skader som følge av bruk av elsparkesykkel har også økt, ofte ansiktsskader med knekte tenner og bruddskader.

Med virkning fra 18. mai innførte myndighetene nye og strengere regler for bruk av elsparkesykkel. Det er ikke lov å være mer enn én person på sparkesykkelen. Hjelm er ikke påbudt, men anbefalt å bruke. Maksfart er 20 kilometer i timen, og når en elsparkesykkel skal passere fotgjengere eller krysse gangfelt, skal det skje i gangfart. El-sparesykkelen er sidestilt med en sykkel, og kan derfor kjøre på veg, gangveg, sykkelveg og benytte fortau. Trafikkreglene gjelder naturligvis også for elsparkesykler. Det innebærer at de har vikeplikt fra høgre, skal stoppe ved rødt trafikklys og ferdes hensynsfullt.

Da regjeringa laget de nye reglene var det ett forhold som ikke ble tatt på alvor: Promillegrensa. For vanlige sykler og elsykler er det ikke en egen promillegrense. Lovgiverne laget derfor ingen regler for kjøring i ruspåvirket tilstand på elsparkesykkel. Uforståelig og ulogisk. Før de nye reglene ble laget, foreslo Statens vegvesen lik promillegrense for elsparkesykkel som for bil. Organisasjonen Ung i trafikken var enig.

Regler skal være tydelige. Det blir for vagt å vise til at den som kjører elsparkesykkel skal være skikket til å kjøre på en trygg måte. Med promille i blodet øker sjansen for å opptre uaktsomt. Hendelser flere steder i landet har vist at fotgjengere har blitt påkjørt av elsparkesykler, til tross for at kjøring på fortau skal skje på fotgjengernes premisser. Hver enkelt kommune har anledning til å lage egne regler som regulerer hvor det er tillatt og ikke tillatt å kjøre med elsparkesykkel. Vi håper kommunene unngår å lage forbudssoner. Brukes elsparkesykkelen fornuftig, er den smart. En hasteoppgave for regjeringa er likevel å bestemme at ruskjøring ikke aksepteres.