Kvalitetsløft for helse og trivsel i Eidsvåg

Meninger

Etter å ha stått på ønskelista i mange år, er det nye helsehuset i Eidsvåg klart til å tas i bruk. De siste dagene har det vært hektisk flytteaktivitet. Heimetjenesten skal ha base i det nye helsehuset, tannhelsetjenesten er på plass og mandag 28. juni skal legekontorene åpne for pasienter. I tillegg skal 16 omsorgsleiligheter få sine beboere. Tre etasjer med bruttoareal på 3.100 kvadratmeter fylles med gode helse- og omsorgstjenester. Det er ikke rart nessethjellingene er fornøyd og stolt.

Helsehuset har fått navnet Nesset helsehus; en måte å markere tilhørigheten til den gamle kommunen. Det var en viss bekymring i daværende Nesset for å komme i gang med helsehuset før sammensmeltningen til storkommunen Molde. Bekymringen skeptikerne måtte ha hatt, var egentlig ubegrunnet, for under forberedelsene til Nye Molde kommune var det akseptert at det skulle bygges nytt helsehus i Eidsvåg. Byggearbeidene kom i gang i april i fjor, bare fire måneder etter kommunesammensmeltningen. Investeringen på oppimot 150 millioner kroner betjenes av alle innbyggerne i dagens Molde.

Nesset helsehus er først og fremst innbyggernes hus. De kommunale tjenestene er grunnmuren for helse- og omsorgstilbudet i kommunen. Kontrasten er stor fra de kummerlige lokalene legetjenesten holdt til i, til nye, lyse og tidsmessige lokaler der pasientenes integritet blir ivaretatt. Nye omsorgsboliger vegg i vegg med heimetjenesten åpner for effektiv og god hjelp. I en kommune der alderssammensetningen er i endring, er satsingen på trygge, gode bo- og omsorgstilbud helt riktig veg å gå.

Det er investert for store summer i Eidsvåg de siste åra. Flerbrukshallen Nessethallen som sto ferdig for fire år siden, har gitt idretten og kulturlivet et løft. Nå står også helsehuset ferdig. Den gamle helsehusfløya ved kommunehuset skal rives. Da vil det nye helsehuset komme enda mer til sin rett, med forbindelse både til sentrumsområdene og utsikt mot fjorden. Det nye helsehuset er også et kvalitetsløft, først og fremst for helsetilbudet i Molde kommune, men også for Eidsvåg som bygdesentrum.