Er mediene for opptatt av klikk?

Meninger

De siste ukene har det vært en interessant debatt om utviklinga til norske lokalaviser. Det startet med at redaktør Vanja S. Holst i mai sa opp sin stilling i avisa Nidaros i Trondheim. Etter hvert kom det ut at avisas styreleder hadde blandet seg inn i hva slags type saker avisa skulle skrive. Holst fortalte at hun følte seg presset til å levere saker som ga mange klikk. Styrelederen valgte å trekke seg etter at Holst la fram dokumentasjon på innblandingen.