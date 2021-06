Unge folk trengs i lokalpolitikken

Meninger

Det går ikke lenger. Dessverre. Slik opplever Cecilie Skjengen fra Eidsøra situasjonen etter å ha vært med i lokalpolitikken i storkommunen Molde i to år. Som forelder til tre barn har hun kommet til et punkt der hun ser det umulig å fortsette i kombinasjonen småbarnsmor, yrkesaktiv og lokalpolitiker.

Opplevelsen Cecilie Skjengen har er neppe enestående. Unge folk som går inn i lokalpolitiske verv, finner ut at det ikke er enkelt å kombinere familieliv og yrkesliv med politikk. Tida som må brukes på å sette seg inn i saker og delta i lange møter, står kanskje ikke i forhold til påvirkningen en ung politiker har. Vi har sett at talentfulle unge politikere gir seg etter én valgperiode. Situasjonen bør bekymre oss alle.

Romsdals Budstikke har pekt på den enorme mengden dokument politikerne får tilsendt. I mange saker er det hovedproblemstillingene politikerne skal ta stilling til, ikke de tusen detaljene. Kommunestyrene har sjøl et ansvar for å kreve komprimert og lettfattelig saksutredning. Et annet tema er tidsbruken i møtene. Etter vår mening er det unødvendig og uhørt med møter på seks, sju og åtte timer. Tidligere ordfører Eide, Oddbjørn Silseth, var kjent for å avvikle kommunestyremøtene effektivt, gjerne på halvanna time. Silseth-modellen krever tydelig møteledelse der alle på forhånd vet hvor mye tid man har til rådighet, og der møteplagerne som elsker å høre sin egen stemme, ikke får dominere debattene.

Lokalpolitikken trenger at unge folk engasjerer seg, sier ja til å stå på liste ved valg og ser verdien av å delta i styringa av samfunnet. Aldersgruppa 18 til 30 år er ofte lite representert i styrer og utvalg. Noe skyldes utdanningsutflytting, noe skyldes at de får lite ansvar og ikke får posisjoner med innflytelse. Det er synd, for unge politikere er i en annen livssituasjon og kan tilføre lokalpolitikken andre perspektiv enn 60-åringenes. Mye kan legges bedre til rette for at flere unge skal ta politiske verv og bli i politikken; partienes nominasjon, tidspunkt for møter, frikjøpsordning, møtelengde, større ansvar og involvering. Oppfattes lokalpolitikk som kjedelig, tidkrevende og lite viktig, har kommunepolitikken et problem.

