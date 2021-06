Bekrefter hvor urettferdig det kan være

Meninger

Det vakte oppsikt da Folkehelseinstituttets (FHI) overlege Preben Aavitsland tvitret en melding om at pandemien var over i Norge. Meldinga måtte kraftig nyanseres, men det er likevel brei enighet blant norske helsemyndigheter og eksperter at det synes som det meste går rett veg her i landet.

Slik er det ikke i resten av verden. Mens mange rike land i løpet av sommeren vil ha vaksinert store deler av sin voksne befolkning, er situasjonen kritisk for land som verken har vaksiner, godt helsevesen eller andre viktige ressurser å møte pandemien med.

Offisielle tall viser at hver eneste dag dør rundt 10.000 mennesker av covid-19. Trolig er tallene langt mer dystre i de fattigste landene, hvor de reelle tallene kan være langt høgere.

Det er derfor brutalt hvor stor forskjellene i fordeling av vaksine er i verden. I Storbritannia har nå nesten 60 prosent av befolkningen fått minst en vaksinedose. I USA over 50 prosent. I Norge, som har takket nei til flere typer vaksine, er tallet 32 prosent. Mens i Afrika har under 1 prosent av befolkningen i minst 15 land fått vaksine. Lavest i Kongo (0,03 prosent) og Sør-Sudan (0,09 prosent). (Kilde: Our World in Data)

Skjevheten i vaksinefordelingen er ikke bare forferdelig urettferdig, den kan dessverre også forlenge pandemien verden over. – Pandemien ikke er over før 70 prosent er vaksinert. I hele verden, sier WHOs Europa-sjef Hans Kluge.

Årsaka er enkel. Så lenge viruset har stor utbredelse i verden, vil vi ha muligheten for at en variant dukker opp som er farligere enn de eksisterende og/eller at vaksinen ikke virker mot den.

Solidaritet lønner seg alltid på sikt. I pandemien vil solidaritet ikke bare være støtte til andre, men også en viktig hjelp til sjølhjelp for hele verden – inkludert den rike delen.