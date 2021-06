Kjølmoen – forvirret og forvirrende

Meninger

Vi ante ikke at Arbeiderpartiet stilte med to førstekandidater ved årets Stortings-valg! Den ene åpenbarer seg i avisenes papirformat – den andre streamet/video i Valgstudio - men begge har samme navn og ligner til forveksling på Per Vidar Kjølmoen.

I det etter hvert kjente RB Valgstudio 28. mai var topp-kandidatene forelagt lokale tema – i hovedsak Møreaksen. Møtelederen – redaktør Ole Bjørner Welde - snevret i en sekvens inn temaet ytterligere ved å be om deltagernes syn på traseen gjennom og reguleringsvedtaket i Molde kommune.

Direkte på Rbnett fredag klokka 10: Fersk valgmåling og debatt om Møreaksen Hvorfor vil Frank Sve og Frp skrote Møreaksen? Hvorfor vil Geir Inge Lien og Sp bygge Møreaksen. Hvor står Arbeiderpartiet og Høyre når planene for store samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal skal avgjøres? Fire av fylkets fremste politikere møtes direkte på Rbnett fredag klokka 10.00.

Det er i denne konteksten Kjølmoen snakker om ja eller nei til den «muligheten som er her», konsekvensene og at «titusenvis av arbeidsplasser står på spill».

Men dette var video-Kjølmoen!

LESERINNLEGG Det handler om arbeidsplasser, Heggem! Arbeiderpartiet er opptatt av å trygge og skape arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Derfor vil vi bygge veier og ha en egen vekstplan for Møre og Romsdal.

Papir-Kjølmoen snakket egentlig bare generell næringslivspoltikk på nasjonalt nivå og martim nærings usikkerhet knyttet til blant annet markedsutviklingen. Og slett ikke om konsekvenser knyttet til temaet; Møreaksen….

Stortingskandidaten Per Vidar Kjølmoen sier også på opptaket fra Valgstudio om Møreaksen (vi må nå ta forbehold om hvilken Kjølmoen vi ser og hører): «Nå er vi i en debatt som handler om et Stortingsvalg og nå er vi inne i en kommunal reguleringsprosess i Molde kommune, og jeg er litt usikker på hvor opplysende debatten blir i forhold til Stortingsvalget».

For all del! Stortings-kandidater fra Arbeiderpartiet har åpenbart ingen meninger om planlagte Europaveger gjennom by-sentrum (Molde) og rekreasjonsområder (Moldemarka)! De skal vel heller ikke delta i fremtidige diskusjoner om NTP eller Statsbudsjett? Hvis de blir valgt inn.

Kjølmoen forsøker også stadig å skape et inntrykk av at han er alene om å være opptatt av arbeidsplasser. For alle vi andre er jo ikke interessert i det!

Men i denne omgang er vi mest opptatt av om Per Vidar Kjølmoen er kvalifisert til den arbeidsplassen han søker seg til.

Terje Heggem

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal