Kjølmoen tyr til frekkiser!

I stedet for å innrømme at han har smurt altfor tjukt på, forsøker Arbeiderpartiets førstekandidat Per Vidar Kjølmoen nå seg på noen frekke avledninger. Han har selvsagt ikke noe fakta som understøtter hans påstand i Valgstudio 28. mai for at «titusenvis av arbeidsplasser står på spill» ved at Møreaksen ikke blir realisert.

Møreaksen ble tema i direktesendt politisk debatt – Det er titusenvis av arbeidsplasser som står på spill – Denne debatten her er egentlig ganske enkel, mener førstekandidat for Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen.

I stedet for å forholde seg til sitatet som er hentet direkte fra opptaket av RBs Valgstudio, benytter han Romsdals Budstikkes artikkel i papirutgaven en annen dag, som sannhetsvitne! Og merker det til og med «direkte sitat». En skikkelig frekkis!

LESERINNLEGG Det handler om arbeidsplasser, Heggem! Arbeiderpartiet er opptatt av å trygge og skape arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Derfor vil vi bygge veier og ha en egen vekstplan for Møre og Romsdal.

For de som føler et behov for å nyte Kjølmoen fullstendig avkledd, kan man gå inn på Rbnett, søke på Valgstudio – og spole cirka 43 minutter ut i opptaket. Det er her Per Vidar Kjølmoen kobler at «titusen av arbeidsplasser står på spill» og realiseringen av Møreaksen. Sekvensen – ledet av redaktør Ole Bjørner Welde – skulle omhandle Møreaksen gjennom Molde og kommunens reguleringsplan. Dette var konteksten.

Det kan selvsagt være at Kjølmoen finner sine meninger og uttalelser mer fornuftige når de formidles av en journalist i RB, men det fritar ham ikke fra det han egentlig har sagt.

Når han i Valgstudio kommer med ytringer som berører rundt 30 prosent av arbeidsplassene i vårt fylke, er det med formuleringer som disse ; «Skal vi ha store vegprosjekt i vårt fylke – må vi si ja eller nei ... Dette må handle mindre om trasevalg, mer om konsekvensene ... Titusener av arbeidsplasser står på spill ... Debatten må handle om det – og ikke kommunale reguleringsplaner».

Etter et ensidig kosthold med Møllers Tran klamrer han seg nå derfor til Maritimt Forums rapport som sier at «maritim sektor kan bli halvert, hvis markedene ikke fungerer og den gode næringspolitikken uteblir». Dette viser at Kjølmoen står uten relevant forklaring på sine «titusener» i Valgstudio om Møreaksen.

Så får vi håpe at Arbeiderpartiets «bekymring» er motivasjon nok til at partiet presser frem en forutsigbar fremdrift for utbedringen av Eksportvegen. Men «bekymring» er kanskje tilstrekkelig til å få noen ekstra stemmer? Og det er kanskje poenget?

Vi håper valgkampen 2021 ikke blir preget av kandidater som har et lemfeldig forhold til både tall og «bekymringer».

Terje Heggem

