Cupglede gir håp for sommeren

Meninger

Det siste året har det vært lite å glede seg til for unge idrettsutøvere. Strenge og nødvendige smittevernregler har medført at det knapt har blitt arrangert en fotballturnering. Nå nærmer hverdagen seg igjen, også for unge idrettsutøvere. Fortsatt er de store arrangementene avlyst, men lokalt har deler av aktiviteten gjenopptatt.

Denne helga var det flere arrangement for barn og unge i vår region. Turneringer og konkurranser i håndball, fotball og orientering sto på programmet i Romsdal.

Det krever mye planlegging å arrangere i disse dager. På imponerende vis har lokale idrettslag tatt denne oppgaven. På Årølia kunstgras arrangerte Rival utendørs håndballturnering. Et arrangement som mønstret hundrevis av unge fra Molde kommune.

Smittevern ble ivaretatt gjennom strenge regler for hvor mange som kunne være på anlegget samtidig. I tillegg ble alle tilskuere registrert. Slik må det være denne sesongen, og idretten har vist at de klarer å håndtere dette på en god måte. I Rauma arrangerte Åndalsnes IF en god fotballturnering for lag fra kommunen.

Situasjonen som har oppstått har gjort at arrangører må tenke nytt. Denne gangen er det de største aktørene som blir hardest rammet. Det er vanskelig å arrangere turneringer med stor deltakelse fra flere regioner. I en slik situasjon blir de lokale initiativene enda viktigere. Jubelbrølene man kunne høre på Rivalbanen denne helga var et godt bevis på cupglede.

Utendørs håndball er ikke dagligdags i 2021. Ved å ta opp igjen en gammel tradisjon klarte Rival å skape idrettsglede. Det var sjølsagt ikke et minus at man fikk strålende sommervær.

Etter flere måneder med regelendringer og avlysninger er det kjekt at det nå er mer som skjer. Erfaringene man høster på de første idrettsarrangementene blir nyttige.

Pandemien kan slå til, og det er vanskelig å garantere seg mot nye smitteutbrudd. Det som er viktig er at man gjør sitt beste for å unngå en slik situasjon, og at arrangørene er nøye med registreringer. Slik kan man skape et grunnlag for videre åpning, også i breddeidretten for voksne.