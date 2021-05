Viktig oppgjør med hets mot politikere

Det er viktig at vi tar til motmæle når debatter handler om person i stedet for sak.

Det vakte berettiget oppsikt da journalist og redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter samlet flere eksempler på alvorlig netthets mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg. Alt var hentet fra Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG». Klungtveit delte det han fant på Facebook. Det har skapt en voldsom debatt.

Klungtveit har i mange år som journalist og forfatter fulgt høgreekstreme miljø i Norge. Nå vil politiet etterforske truslene, og flere politikere har gått ut for å støtte Berg. «Jeg orker ikke mer. Virkelig. JEG ORKER IKKE MER! Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!», skrev oljeminister Tina Bru (H) på Facebook etter å lest om hetsen Lan Marie Berg har blitt utsatt for.

Samtidig som hetsen mot MDG-politikeren ble kjent, gikk politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal ut med beskjed om at han vil samle politikere, kommunetopper og representanter for stat og fylkeskommune til et møte om hat og trusler mot politikere. Bøen mener at det netthetsen er et økende problem også i vårt område, og viser til en undersøkelse som forteller at 4 av 10 lokale folkevalgte har mottatt hatefulle ytringer og trusler.

Ingen skal måtte tåle mobbing, trusler og meldinger som er ulovlige. Ytringsfriheten har også sine grenser. Det er derfor riktig at politiet både undersøker og advarer om netthets. Samtidig viser det seg å ha god effekt at netthetsere konfronteres for sine meninger uten at maktmidler må nyttes. Det er viktig at vi tar til motmæle når debatter handler om person i stedet for sak. Vi ser ofte i den lokale debatten at det fungerer godt.

Sjøl om vi skal tåle at debatten kan være frisk og hardtslående, er det ingen tvil om at mange skremmes bort når ordskiftet blir for konfronterende og polariserende. På den måten kan en ytringsform som ikke er ulovlig, likevel utgjøre en trussel mot demokratiet.