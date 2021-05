Et slikt sertifikat er ikke uproblematisk

Meninger

Onsdag ble det kjent at det er enighet om å åpne grensene i EU helt for fullvaksinerte. Regjeringa foreslår som kjent å innføringen et eget norsk koronasertifikat. Et koronasertifikat vil kunne vise hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Akkurat hva disse sertifikatene skal brukes til i Norge, er fortsatt uklart. Mens Helsedirektoratet og FHI har anbefalt et beskjedent bruksområde for sertifikatet, har regjeringa sagt at de har større ambisjoner.

Statsminister Erna Solberg viste til de positive sidene da forslaget ble presentert tidligere i mai. – Det er en plan at det skal gi en større grad av frihet og mulighet for å reise, sa blant annet Solberg. FHI viser til at det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, blant annet etiske, smittevernfaglige, juridiske og samfunnsøkonomiske. Et vaksinepass vil gjøre det mulig å gjenåpne samfunnet samtidig med at stadig flere blir vaksinert.

Foreløpig er planen at «koronapasset» skal være ferdig i juni. Kanskje før EU ser for seg å ha klart sitt felles pass. Seks av ti nordmenn mener at fullvaksinerte bør får et vaksinepass eller koronasertifikat med fordeler, viser en undersøkelse fra Opinion.

Men tross åpenbare fordeler, er innføringen av et vaksinasjonssertifikat ikke uproblematisk, og skaper allerede debatt. Halvannet døgn etter at regjeringa kunngjorde høring om vaksinepasset hadde det kommet inn litt over 3100 høringssvar. Til slutt var det kommet inn mer enn 9000 svar og mange er kritiske.

For det er ingen tvil om at et vaksinepass vil kunne diskriminere. Mens noen nå kan få nyte friheten, vil mangel på gyldig sertifikat begrense bevegelsesfriheten for mange andre. Sommeren kan bli ekstra tøff for dem som ikke er fullvaksinert. Hvordan det vil påvirke samhold og dugnadsånd gjenstår å se. At det vil utfordre oss er åpenbart. Forhåpentligvis vil fordelene oppveie ulempene for oss.