Ny vurdering landet figursaken

Meninger

Reaksjonene var sterke da kommuneadministrasjonen i Hustadvika kommune foreslo å flytte steinfigurene på fasaden til det gamle rådhuset på Eide. Figurene, som er tegnet av tidligere kommunekasserer Per Solli i Eide, blir sett på som viktige identitetsmerker for gamle Eide kommune. Tirsdag kunngjorde kommunaldirektøren at administrasjonen har lyttet, og at figurene ikke blir flyttet. Da hadde Arbeiderpartiet allerede kunngjort at de ville ta opp saka i kommunestyret.

Når reaksjonene er sterke, er det fornuftig å ta en ny vurdering. Vi oppfatter at det er nettopp det kommuneadministrasjonen har gjort i denne saka. Figurene representerer de tre kanskje viktigste næringene i Eide: fiskeri, landbruk og steinindustri. Kort tid etter en kommunesammenslåing er det fortsatt mye følelser knyttet til identitet og historie. Det gamle rådhuset skal nå bli til Familiens Hus med en rekke kommunale tjenester. I en slik endringsprosess kan det være fornuftig at noe står fast. Det er positivt for lokalsamfunnet at folk engasjerer seg i en slik sak. Det viser at det faktisk betyr noe for innbyggerne hva som henger på veggen av et kommunalt bygg.

Det er noen ganger overraskende å se hvilke saker som skaper et folkelig engasjement. Vegskilt, utsmykking av offentlige bygg og valg av bilder og reportasjer til offentlige turistbrosjyrer er noen eksempler. Felles for slike saker er at det handler om lokal stolthet og tilhørighet. Noen ganger er det riktig å utfordre dette, for eksempel når man skal etablerte noe som er nytt. Samtidig er denne stoltheten en viktig drivkraft i lokalsamfunnet som også må sees på som en verdi. Ved å lytte til innspillene gir administrasjonen et klart signal om at de tar tilbakemeldinger fra folket på alvor.

Det skal nevnes at det aldri var noe alternativ å fjerne figurene, kun å flytte dem over på en annen vegg. Det var plasseringen av dem som striden sto om. Slik sett var det ingen stor sak. Kommunaldirektørens håndtering bidro til at den ikke ble unødig stor.