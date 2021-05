Sylvis jobb med å bygge Frp vil ta tid

Meninger

I sin første tale som Fremskrittspartiets leder, plasserte Sylvi Listhaug partiet på ytterste høyre fløy. Hun omtalte Frp som «det blå alternativet, med hjerte for vanlige folk». Når Listhaug peker ut den politiske kursen, følger hun i stor grad i fotsporene til tidligere partiformann Carl I. Hagen. Hagen hadde fått råd fra kona si om å være tydelig, svare ja eller nei. «Folk er lei av politikere som snakker svada og så innviklet at budskapet ikke kommer fram», var rådet.

Mange av Sylvi Listhaugs standpunkt var gjenkjennelig Frp-politikk fra partiformann Hagens tid. Her er kjente Frp-saker: Folk betaler for mye i avgifter. Eldre mennesker brukes som syndebukker fordi de lever lengre. Sosialistene bruker klima som våpen for å styre livene til folk. Drivstoffprisen skal ikke opp i 20 kroner literen. Folk skal kunne velge barnehager.

Staten må slutte å blande seg inn. Norge bruker for mye penger på bistand til andre land. Kultureliten får for mye penger. Byråkratene somler, for eksempel med å godkjenne nye medisiner. Byråkratiet i EU og FN er verst. Og Norge skal selv bestemme hvor mange flyktninger som skal få komme hit. Politikeren Sylvi Listhaug brukte også Carl I. Hagen-retorikk ved å distansere seg fra «politikerne» i de andre partiene.

Listhaug brukte landsmøtetalen til å markere at Frp ikke vil kjøre hardt på nye klimatiltak. «I klimapolitikken virker det som et kappløp om å plage folk mest mulig», sa Listhaug.

Det er 26 år siden Møre og Romsdal sist hadde lederen i et stort politisk parti; Kjell Magne Bondevik i KrF. Bondevik klarte da å gjenreise partiet. Oppgaven Sylvi Listhaug tar fatt på, handler om å bygge Frp. Vi tror ikke det er fort gjort. Meningsmålingene viser at Frp har mistet flest velgere til Senterpartiet. Er Frp skeptisk til EU, er Sp enda mer skeptisk.

Er Frp motvillig med på klimatiltak, er Sp hakket tydeligere. Skal Frp kjempe mot sentralisering, har Sp allerede tatt teten. Sylvi Listhaug har distansert seg fra Ap og sosialistene, miljøpartiene, innvandringsvennlige KrF og kulturvennlige Venstre og Høyres helsepolitikk. Frp får ikke flertall alene i Stortinget. Hvem skal Frp samarbeide med for å få gjennomslag for saker når alle andre partier stemples som ubrukelige?