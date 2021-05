Derfor brøt vi jordbruksforhandlingene

Meninger

«Hvorfor klage over at man ikke har brød når man kan spise kake» sa Maria Antoinette da det ble matmangel i Paris under revolusjonen. Slik så adelen på matkrisen. Vår egen statsminister Erna Solberg svarte på samme spørsmålet: «Vi kan vel spise smågodt og det som svømmer i mærene!» Slik ser verden ut fra den politiske eliten, vår regjering i 2021.

Vi er fortsatt ikke ferdige med en pandemi som har skapt utfordringer vi knapt kunne se for oss bare for 2 år siden. Regjeringen har fått sterk kritikk for sin manglende beredskapsplanlegging. Det er selvsagt ikke enkelt å planlegge for det ukjente……men kanskje vi har lært at også det ukjente kan skje. Selv om vi har en regjering som i dag betrakter norsk matsikkerhet å være import og fri handel er det mange scenarier tenkelige hvor dette endres. Vi har opplevd før at mateksporterende land har stanset eksporten. Det kan skje noe både med produksjonskapasiteten, med viljen til å sende maten ut av landet eller selve transporten.

Et land som Norge, hvor bare 37 % av maten produseres på egne ressurser er ekstremt sårbare i en slik situasjon. 3 av 10 melkebruk er nedlagt i Erna Solbergs regjeringsperiode. Selv om de resterende produsere nesten den samme mengden så skjer det i økende grad på importerte innsatsfaktorer. Likeså det som går i mærene.

Det er utrolig dristig av regjeringen å IKKE lytte til bondeorganisasjonenes råd om hva som må til for at norske bønder ser seg i stand til å fortsette og produsere mat, flytte innsatsfaktorene over på våre egne og fornybare ressurser og ha økonomi til både å ha en normal arbeidsdag og muligheter til å investere for fremtida.

Stein Brubæk, fylkesleder i Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag

