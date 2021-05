Stopp Møreaksen! Stem SV!

Meninger

Fredag kom ei meningsmåling med 3000 respondenter, og resultatet var svært tydelig; Møreaksen må legges død! Folket ønsker ikke krysse Romsdalsfjorden med Møreaksen, og det har SV vært enig i hele tiden.

Vi har stemt imot alle vedtak om Møreaksen, og pekt på at vi gjerne tar miljøvennlige, hyppige ferjer over fjorden. Vi har også sagt at vi gjerne ønsker å utrede Romsdalsaksen skikkelig.

I år er det valg, og da har du flere muligheter. Selvsagt vil jeg be deg stemme SV, og jeg har gode grunner til hvorfor:

A. SV er en tydelig motstander av Møreaksen, både nå og gjennom alle vedtak. Vi har aldri bytta mening om Møreaksen og alle i SV er enig lokalt, regionalt og på Stortinget.

B. Valget om Møreaksen skal realiseres, står nå i stortingsperioden som ligger foran oss. Skal du stoppe Møreaksen, må du nå stemme på SV, Frp, MDG...partiene mot Møreaksen.

C. Alle meningsmålinger peker på at det blir ei rødgrønn regjering, men Ap og Sp ønsker å realisere Møreaksen! Et sterkest mulig SV vil kunne stoppe Møreaksen de neste 4 årene, slik vi stoppet oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Ei rødgrønn regjering vil lytte til SV, og ikke de andre partiene mot Møreaksen!

Altså; Vil du stoppe Møreaksen, da må du stemme SV! Hvis ikke, er løpet kjørt. Dette toget går nå. Vil du være med, så heng på!