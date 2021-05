Nå må vi sette søkelyset på nettroll

Meninger

Koronadebatten er ett ømt og hett tema om dagen , viser det seg. Jeg ble forrige uke kontaktet av Nettavisen, etter å ha fortalt om MINE tanker, følelser, kjærlighet og sårbarhet i forbindelse med koronasituasjonen i landet (India) jeg er adoptert fra. Samtidig kom jeg med kritikk mot koronaskeptikere , siden min tidligere nære venn Svein Østvik(CharterSvein) nå fremstår som en av landets mest synlige aktivister mot smittevernrestriksjonene i Norge. Presiserer at det var kun et vennskap, frem til høsten 2020.

I etterkant tok det ikke lang tid før hetsende og rasistiske meldinger kom inn via mail, messenger, sosiale media og meldinger. Jeg valgte å dele noen av disse kommentarene på min FB side. Mange av dem var veldig stygge. Grunnen til at jeg ville dele dem i offentligheten, var at jeg vil vise andre at dette er realiteten. Jeg vil vise hvor "gærnt" samfunnet har blitt. Er det virkelig mulig å lire ut av seg så mye dritt?

Heldigvis er jeg en dame som står for mine meninger, handlinger, er hardhudet og rakrygget. Affiserer ikke over de ufine, trakasserende, personlige og rasistiske samt hatmeldingene jeg har fått.

Jeg synes nesten det er fascinerende hva folk kan lire ut av seg . Det som skremmer meg er at det er fra kvinner/menn fra 45 år og oppover. De kan ha profilbilder av seg selv sammen med familien sin, men hva slags forbilder er de når de skriver dette?

Natt til mandag våknet jeg av at det kom inn en messenger. Det var virkelig en stygg rasistisk hatmelding. Jeg leste den , blokkerte personen og la meg ned for å sove igjen. Dette var min reaksjon. Denne meldingen deler jeg ikke!

Disse personene som har skrevet disse meldingene , går ikke inn på meg for de blir liksom så langt unna. Er det noen jeg hadde kjent til på noen måte , så hadde jeg ikke vært nådig med å anmelde dem.

Er det disse menneskene som også går ut å kritiserer kommunen de bor i , om hvor lite penger som blir prioritert til psykisk helse?

Ber nettrollene som leser dette, huske at det er en person de skriver om -og til- når de kommenterer.

Personen har også en nær familie og nære venner, som får kjenne på litt av det de skriver. Ville de selv ha blitt utsatt for dette, eller utsatt sine barn eller barnebarn for dette?

Erfaringene nå gjør ikke at jeg vil trekke meg bort fra samfunnsdebatten , heller tvert imot.

Jeg kommer til å være like aktiv som før .Det er farlig hvis noen ikke tør å være like åpen, når de har ett viktig budskap. Slike kommentarer kan kanskje skremme, men heldigvis lar jeg meg IKKE skremme.

Ingrid Kruse Fevåg

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal