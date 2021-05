Jubel for publikum og arrangørene

Meninger

Publikum kan begynne å glede seg. Mange har vært sultefôret på liveopplevelser i form av kulturarrangement, festivaler og idrettsarrangement. I sommer tar flere av de ledende festivalarrangørene i vårt område mål av seg til å invitere publikum til nye opplevelser. Norsk Fjellfestival jobber med små og større arrangement i uka fra 4. til 11. juli, Moldejazz følger opp med åpningskonsert med Trondheim Jazzorkester og Signe Emmeluth og deretter et rikt musikktilbud i festivaluka fra 13. til 18. juli, og Raumarock har bestemt seg for å lage musikkfestival helga fra 5. til 7. august.

Hvilket omfang de store publikumsarrangementene får, er mange spent på. Håpet er at når vi kommer til juli og utover høsten, er de strengeste restriksjonene opphevet slik at flere får ta del i begivenhetene.

Idretten er i gang allerede denne helga, da spilles første runde i norsk eliteseriefotball, med Molde FK mot naboen Kristiansund som go’bit. Fotballklubbene må begrense antall publikum til maks 600. Utover våren åpner det forhåpentligvis mer opp. I første omgang må kamparrangørene vise at de takler oppgaven med å være pilot med å håndtere større menneskemengder.

Publikum kan se fram til at flere får ta del i arrangementene. De som er i best posisjon til å gjennomføre arrangement med stor vekt på smitteverntiltak, er de profesjonelle aktørene som fotballklubbene og de profesjonelle festivalene som Moldejazz, Fjellfestivalen og Raumarock. Festivalene trenger publikum, publikum lengter etter å være festivaldeltakere. Det blir derfor viktig for arrangørene å få til et godt samspill med publikum, der arrangørene har tenkt nøye gjennom hvordan større menneskemengder skal være godt ivaretatt. Som publikum må vi også vise at vi tar ansvar for å respektere inndeling i kohorter, å holde avstand og innordne oss etter arrangørenes anvisning. Ingen ønsker repriser av fjoråret med avlyste konserter og festivaler og idrettsarrangement for omtrent tomme tribuner. Tar alle hensyn og viser klokskap på arrangement, har vi mye å se fram til av opplevelser og sosial samhørighet.