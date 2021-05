Derfor kan dette ende pandemien

Meninger

I løpet av kort tid har USA under ledelse av president Joe Biden tatt to store beslutninger, som på hvert sitt vis kan påvirke hele verden. Først reverserte Biden USAs klimapolitikk og landet har nå tatt førersetet i kampen for å redusere klimautslipp og bremse de katastrofale klimaendringene. Det lover godt at den største utfordring menneskeheten har stått i, ikke blir fornektet av supermakta.

Den andre store utfordringen i vår tid er selvfølgelig pandemien. Onsdag ble det kjent at USAs regjering støtter en plan om å oppheve patentbeskyttelse på koronavaksiner. Biden har valgt å lytte til pandemiekspertene, også fra eget land, som har sagt at hele verden må få tilgang til vaksine skal vi få en ende på pandemien.

Det er mange dramatiske bilder og nyhetsmeldinger som kommer fra land som nå sliter tungt med mye smitte, mange sjuke og dessverre altfor mange døde. Skrekkbildene fra India har igjen vist oss at koronaviruset gir grusomme følger hvis det får herje fritt. Helsemyndighetene i landet trodde at landet var i siste fase av pandemien.

Men etter framvekst av nye mutasjoner og gjenåpning, har smitten igjen spredt seg raskt. I et land med over en milliard innbyggere.

Smittebølgen i India er skremmende, ikke minst for fattige land hvor vaksineringen knapt har kommet i gang og hvor helsevesenet i utgangspunktet er nedpint.

Millioner av mennesker er truet sjøl om pandemien kan synes på vikende front i rike land. Ved stadig nye smitteutbrudd rundt om i verden, kan i verste fall viruset utvikle seg til en variant som er enda mer smittsom, eller mer dødelig og kanskje vaksineresistent.

Denne trusselen ser heldigvis USAs president også. Sjøl om landet på rekordtid har rullet ut vaksine til egen befolkning, vil trusselen om farlige mutasjoner være større om ikke resten av verden får bekjempe pandemien samtidig. Med god grunn blir vaksinebeslutningen fra Det hvite hus hyllet av nær sagt alle nødhjelpsorganisasjoner. Og flere stormakter, som Frankrike og Tyskland, sier de er positiv til åpning av vaksinepatent.