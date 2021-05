Ja til full barnehagedekning i Molde kommune

Meninger

Når vi skal flytte på oss, og særlig når småbarnsforeldre skal flytte på seg, er det en rekke faktorer som skal være på plass. Først og fremst er det viktig med et variert næringsliv, både i privat og offentlig sektor, med mange spennende jobbtilbud. Et sted å bo som passer lommeboka er også viktig. Flere og flere lar seg tiltrekke av flott natur. I tillegg ser mange etter et sted som kan tilby et urbant og levende sentrum med et godt handels- og servicetilbud med gode møteplasser. Videre skal kommunen tilby gode barnehager og skoler, og det skal være et mangfold av fritidsaktiviteter og kulturtilbud for både små og store. Så langt henger vi absolutt med i konkurransen.

Men akkurat nå står det hele 50 barn i kø for barnehageplass i Molde. Alle som har «krav» på barnehageplass fikk tildelt sine plasser innen fristen 1. mars. At vi har ytterligere 50 barn som fortsatt venter, må vi bare se på som gledelig, men vi må selvsagt sørge for at også disse barna får barnehageplass så fort som mulig. Hvis ikke vi kan tilby barnehageplasser løpende, kan det være at småbarnsforeldrene vi sårt ønsker skal bo her, snur i døra!

La det ikke være noen tvil! Høyre ønsker full barnehagedekning i Molde kommune. Og sammen med våre samarbeidspartnere Sp, KrF og Venstre skal vi sikre finansiering av nye 50 barnehageplasser.

Britt Janne Tennøy, Hovedutvalgsleder Oppvekst, Kultur og Velferd

Trygve Grydeland, Hovedutvalgsleder Teknisk, Plan, Næring og Miljø

Torgeir Dahl, Ordfører

