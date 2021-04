Ja til et trygt og organisert arbeidsliv i luftfarten, også etter korona

Meninger

Helt siden da koronaepidemien slo inn for fult har flybransjen vært blant de bransjene som har blitt hardest rammet. Stortinget, med Senterpartiet i spissen, har bevilget penger til Norwegian og SAS. Dette er viktig for å ta vare på seriøse bransjer som vi har eierskap over, samt sikre et godt flytilbud over hele landet, også etter pandemien.

Når det kommer krisetider og mange bransjer sliter tungt og går konkurs, så gir dette naturligvis spillerom for nyoppstartede aktører og andre aktører som ønsker å utvide markedet sitt. Dette mener jeg er helt «fear», så lenge de konkurrerer på like vilkår og forholder seg til den norske arbeidsmiljøloven.

Et av selskapene som har tenkt å satse hardt i Norge er det Ungarske flyselskapet «Wizz Air» I oktober ble det kjent at flyselskapet skulle starte opp med innenlandsruter i Norge og gradvis utvide tilbudet. Nylig uttalt Wizz-air sjef Josef Varadi at fagforeninger er destruktive og kalt flere av sine arbeidstakere for «råtne epler. Selskapet er kjent for å presse arbeidstakere til å ikke organisere seg og Wizz-Air sjefen har selv uttalt i en presentasjon av innenlandsrutene sine i Norge at Wizz Air er «et flyselskap uten fagforeninger.

Dette er for øvrig i strid med vår egen grunnlov og etter menneskerettighetsforskriften §23-4 som lyder at «Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å verne om sine interesser». Videre er pilotene i Wizz-air ikke ansatt i flyselskapet, men opererer som selvstendig næringsdrivende, som gjør slik at de selv må dekke sykepenger, pensjoner, skatt og sosiale kostander. Pilotene blir dermed leid inn på timebetaling, noe som i praksis gjør at Wizz-air kan si opp sine ansatte på dagen.

Senterungdommen mener at useriøse utenlandske flyselskap ikke kan utnytte koronasituasjonen til å ta seg inn på innenriksmarkedet i Norge. Dette vil på sikt svekke tilliten i norsk arbeidsliv og rutetilbudet i distriktet. Derfor går vi inn for at norske innenlandsruter skal basere seg på egne ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende. Samtidig ønsker vi å boikotte flyselskap som ikke oppfordrer til et organisert arbeidsliv. Dette er viktig fordi historien viser at kriser kan føre til svekkede arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Skal vi fortsatt ha et seriøst arbeidsliv i luftfarten, også etter korona, er det viktig at også vi som forbruker tar et bevist valg. Et fint eksempel på det er den store folkelige motstanden mot palmeolje, som bidro at ¾ av norske produsenter fjernet ingrediensen. Det samme kan vi nå gjøre etter hvert som lettelsene rundt Corona oppheves og vi velger aktører som SAS, Widerøe og Norwegian framfor useriøse aktører som Wizz-Air. Da kan du besøke flørten din i Kirkenes eller tanta de er Bergen og samtidig vite at du har vært med på å sørge for et trygt og godt arbeidsliv i norsk luftfart.

Markus Farstad Andersen

Medlem av Molde Sp og tidligere fylkesleder i Senterungdommen

