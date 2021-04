Høgre er Høgre, og Møreaksen er greinalaus uansett!

Meninger

Høgre er Høgre, kvinne som mann, og endrar ikkje det faktum at Høgre ikkje bryr seg om folket i heile fylket som slett ikkje ønskjer Møreaksen til 25–35 milliard kroner.

Om kvinner frå Høgre er noko betre enn «gretne gamle gubbar» skal eg ikkje konkludere på jamfør deira innlegg i RB.

Derimot er eg svært glad for at det ser ut til at kampen mot Møreaksen og kampen for sunn fornuft ser ut til å virke.

Kva Høgre kjem med i neste trekk, er eg verkeleg spent på. Har dei ikkje snart forstått at folket her i fylket er imot å bruke 25–35 milliard kroner på Møreaksen, ein gedigen omveg, ca. 400 meter under fjorden og gjennom Molde by?

Både kvinner og menn i FrP ønskjer ein trygg, rask, miljøvennleg og billigare trasé over Romsdalsfjorden, enten gjennom Romsdalsaksen eller framleis ferjer.

Kvinner og menn frå heile fylket er med i kampen mot den gedigne undersjøiske tunnelen, 6 mil med tunnelar, aldeles unødvendig risiko når vegen kan byggast OPPE på sjøen.

Innbyggarane her i fylket kan klart og tydeleg seie kva dei meiner om Møreaksen i stortingsvalget til hausten.

Då er ei stemme til Høgre, SP og AP ei stemme for å prioritere «lokalvegen» Møreaksen for 2300 bilar i døgnet over Romsdalsfjorden – og, nedprioritering av alle andre vegprosjekt i heile fylket som ikkje kjem til å få ei krone og blir utsett pga. Møreaksen i lang tid framover.

Det er ditt valg i stortingsvalget i september.

Frank Sve, fylkesleiar, gruppeleiar og 2.-kandidat til stortingsvalget for Møre og Romsdal FrP