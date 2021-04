Viktig oppgjør med hets i kommentarfelt

Meninger

En fersk undersøkelse fra Medietilsynet viser at flere opplever netthets. Undersøkelsen viser at flere rapporter om hets, sjikane og mobbing i kommentarfelter i dag, enn de gjorde for to år siden. I 2019 hadde kun to prosent opplevd å bli utsatt for hatefulle ytringer på nett. Nå rapporterer sju prosent at de har opplevd å bli utsatt for slike ytringer. Yngre er i større grad enn eldre utsatt for sjikane.

Leder for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF), Astrid Hoem, forteller til NRK at hun har opplevd mye hets og sjikane: – Jeg leser ikke kommentarfelta, det har jeg sluttet helt med, sier hun. Hoem kan fortelle om hatefulle meldinger om 22. juli-terroren, drøye konspirasjonsteorier og seksualiserte kommentarer. Statsminister Erna Solberg (H) sier at historien til Astrid Hoem om hets gjør inntrykk. – Motbydelig, sier hun om at AUF-ere stemples som landssvikere.

Sjøl om det store flertall av oss slipper å oppleve netthets, er det en langt større andel av unge mennesker som opplever dette. Men for oss alle vil hat og sjikane på nett begrense meningsrommet og være en alvorlig trussel mot ytringsfriheten. Slike opplevelser, som Hoem og andre unge politikere forteller om, kan føre til at folk trekker seg fra debatten og ikke ønsker å dele sine meninger offentlig. Det er alvorlig for demokratiet.

Kommentarfelt og nettdebatter skal være en viktig og åpen arena for meningsbrytning. På det beste gir kommentarfelt og debattplasser økt engasjement og har stor merverdi i det offentlige rom. Som lokalavis opplever vi ofte at det er tilfelle.

At samfunnsengasjerte mennesker skremmes bort, må vi ta på største alvor. Ikke minst når det er de unge som rammes mest. Vi må tenke gjennom hvordan vi bør opptre når vi deltar i debatter på nett. Sjikanerende oppførsel hører ikke ingensteds hjemme. Vi er ansvarlige for det vi skriver og ytrer, også i kommentarfelt og på sosiale medier.