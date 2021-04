Romsdalskysten vil blomstre

Meninger

Øyfolket gleder seg. Når Møreaksen og Kjerringsundet om noen år er ferdigstilt kan 5000 innbyggere oppleve det som er selvsagt for de fleste, veien er alltid åpen. Enkelte synes det er romantisk at veien er stengt med ferge, «man kan jo spise svele». Kollektivtrafikk, næringsliv, pendlere og andre reisende som i dag er avhengig av ferge deler ikke den oppfatningen. Det finnes ingen romantikk i å bli for sen på jobb, ikke møte til avtalt tid, miste flyet, kunder som må vente, etc. Elever på videregående som mister deler av eksamensdagen på grunn av innstilt ferge er ikke interessert i saktegående båttur når de etter hvert kommer seg over fjorden. Dagen deres er ødelagt!

Gossingen og Midsundingen ser frem til at de tanker og ideer om fastlandsforbindelse for øyene som oppstod på 1980-tallet blir fullført. Gjennom tiårene som har gått er disse planene naturlig nok forandret flere ganger frem til 2014 traseen ble bestemt av Regjeringen. Denne delen av Fergefri E39 mellom Ålesund og Molde med fjordkryssing via Otrøya utløser også muligheten for bro til Gossen over Kjerringsundet.

Nå vil regjeringen gå i gang med byggingen av Møreaksen i 2023! Aukra kommune setter av 100 millioner kroner årlig for å bygge Kjerringsundet. Kjerringsundet og tilkomstveier vil bli «selvfinansierende» fylkesvei.

Et kolossalt engasjement og stor utholdenhet blant enkeltpersoner, politikere og bedrifter i hele regionen har gitt resultat. Det er fristende å trekke frem noen av de mest fremtredende i dag, men vi lar det ligge til første spadetak tas.

Betydningen Møreaksen vil få for Aukra og Midsund er enorm, vi kan liste opp en mengde åpenbare forandringer til det bedre for næringsliv, innbyggere og ferierende. I tillegg vil det garantert dukke opp muligheter som vi enda ikke greier å se konturene av, men som fastlandsforbindelsen vil utløse. Dette kombinert med hvordan Romsdalsregionen og Møre og Romsdal, med Hafast og Halsafjorden på plass, vil kunne utvikle seg har det samme perspektivet. Mange positive ringvirkninger og nysatsinger er vi sikre på, ytterligere muligheter vil vi få øye på etter hvert.

Fra Rindarøya, Bjørnerem, Småge eller Ræstad kan man ta seg en tur til Kristiansund på opera, til Ålesund på konsert eller til Molde på jazzfestival, når man vil. Og reise hjem igjen når man vil! Ren nytelse!

Bedrifter vil etablere seg uten å måtte kalkulere med ventetid på ferge og store ekstrautgifter som følger med. Herlig utvikling!

Vi vil få mulighet til effektiv kollektivtrafikk, ambulanser som kjører rett til sykehuset, politi som kommer raskt til unnsetning! For en fremtid!

Øyfolket gleder seg!

På åpningsdagen for Møreaksen og Kjerringsundet inviteres herved alle til gratis svele.

God utsikt er ordnet.

Vi sees på festen i 2029

Odd Jørgen Nilssen Odd Helge Gangstad

Ordfører i Aukra Varaordfører i Molde

