Partijungel der flere er uten innflytelse

Meninger

Velgerne i Møre og Romsdal har aldri tidligere hatt så mange partier å velge mellom. Foran høstens stortingsvalg har det kommet inn lister fra 18 partier. Det er to flere enn ved forrige stortingsvalg. De to nykommerne er Industripartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Ytringsfriheten oppmuntrer til fritt å stille lister til valg. Jungelen av partier kan sees på som at demokratiet favner bredt. For halvparten av partiene er virkeligheten at de er så langt unna et håp om å kunne representere velgerne i Møre og Romsdal på Stortinget at de er ute av bildet før valgkampen har kommet skikkelig i gang. Ved stortingsvalget fikk flere av minipartiene under 200 stemmer i dette fylket; Alliansen, Liberalistene, Demokratene Norge og Kystpartiet. Når flere av partiene kun fikk én eller to stemmer i kommunene, kan de ikke påberope seg å representere folket.

Partier som stiller liste til valg i Møre og Romsdal, bør ha toppkandidat fra dette fylket. Det ser vi at flere partier ikke har.

Høstens stortingsvalg ligger an til å bli svært spennende. Denne gangen får Møre og Romsdal åtte plasser i Stortinget, mot ni plasser i 2017. Nåløyet for å representere velgerne har blitt trangere. Sannsynligvis trenger et parti nærmere 10.000 stemmer for å få inn én representant. Legger vi den siste meningsmålingen til grunn, er det fem parti som kjemper om de åtte plassene på Mørebenken: Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og med SV som outsider.

Hvis det ikke dukker opp ei helt spesiell sak som får velgerne til å endre oppfatning, vil valgkampen dreie seg om de nevnte fem partiene. Spådommen vil naturligvis være hard å svelge for parti med lang historie her i fylket, som Venstre og KrF, og for parti som ønsker å utfordre, for eksempel Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Når velgerne blir spurt hvem de ville ha stemt på i dag, svarer hver fjerde velger at hun eller han ikke har bestemt seg. Denne store gruppa av usikre velgere frister alle partiene. Her ligger håpet for de små partiene.