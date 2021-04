Supert turtilbud blir enda bedre

Meninger

I mai begynner sommerens utgave av Stikk Ut, det er det veldig mange som gleder seg til. I år er det også gjort tekniske nyvinninger, og denne uka ble både en ny digital løsning og løftet om nye spennende turmål presentert.

Nesten fra første dag har Stikk Ut vært en suksess, og i Romsdals Budstikke har vi kunnet følge den eventyrlige utviklinga år for år. Det startet i 2005: – I forbindelse med «Friluftslivets År», vil vi komme med et konkret tiltak som heter «Stikk Ut». Vi vil plassere ut 10 forskjellige turmål rundt om i Molde kommune for å få folk til å ta seg en tur ut i naturen, fortalte daværende kultursjef og initiativtaker Hugo Tingvoll i avisa.

Høsten 2005 kunne suksesshistorien oppsummeres. Over 25.000 turer ute i skog, mark og fjell ble registrert på turpostene. Mellom 100 og 200 krusvinnerne møtte opp under arrangementet i Rådhussalen. I 2009 kom nabokommunene med og det femte året med Stikk Ut kunne by på hele 90 turer. I 2021 kan du velge mellom 471 turer i 25 kommuner i Møre og Romsdal.

Samtidig med økt oppslutning begynte historiene om hva Stikk Ut betydde for folk å komme i avisspaltene. Sterke historier om livsstilsendringer og turglede. Noen gikk så langt som å si at Stikk Ut hadde reddet livet deres. – Det var «Stikk Ut» som fikk meg i gang, var beskjeden fra mange.

Stikk Ut har gjort mye for folkehelsa allerede. Det er et strålende eksempel på hvordan det som var et lite prosjekt kan vokse seg stort, til glede for tusenvis av turgåere. Terskelen for å delta er lav, men kan kreve mye innsats av den som tar mål av seg å besøke flest mulig av turene.

Flere mennesker har tatt del i utendørsaktiviteter under pandemien, viser oppdaterte tall. Men samtidig er det slik at bare en tredel av den voksne befolkning følger anbefalingene om fysisk aktivitet. Stikk Ut er viktig for oss. Det forteller over 32.000 deltakere i fjor oss at det er. Lykke til med sommerens Stikk Ut!