Vi er mange som nå holder pusten og håper på det beste

Tirsdag ettermiddag startet gjenåpningen i deler av Norge, etter en lang og tung koronavinter. Det er ingen sammenheng, men dagen etter kom også våren litt mer i gang her i Romsdal. Tør vi håpe på lysere tider nå?

Da statsminister Erna Solberg i slutten av forrige uke lanserte myndighetenes plan for gjenåpning, var det med betydelige forbehold. Det er ikke rart, for vi har hatt en rekke gjenåpninger og nedstengninger siden pandemien startet for godt over et år siden. Mange er lei og slitne.

Første trinn av en firedelt plan for å gjenåpne landet, er likevel veldig gode nyheter. Først og fremst fordi det er resultatet av at vi alle også denne gang var lojale mot smittevernreglene. Nedstengningen har fungert, og den frykta smittetoppen etter påske ser ikke ut til å komme.

Gjenåpningen som nå trer i kraft vil gi flere mulighet til å utføre arbeidet sitt og til å tjene penger. Åpningen kan gradvis venne oss til en mer normal tilværelse. Det som vi håper skal bli en realitet i løpet av sommeren. Skolene kan holdes åpne, breddeidretten kan komme i gang, kulturlivet vil bli sett og hørt. Ja, lista er lang over det som vi håper kan fungere igjen snart.

Samtidig ser vi at lokale smitteutbrudd brått setter en stopper for friheten. Møre og Romsdal har hatt mange lokale utbrudd de siste ukene. Slik er det også mange andre steder i Norge. Derfor er det fortsatt viktig at vi er bevisst og bruker de verktøyene som har fungert godt, i de snart 400 dagene siden nedstengningen 12. mars 2020.

Men det er skjær i sjøen. Pause i vaksineringen på grunn av mulige bivirkninger av noen typer er den mest åpenbare grunnen til at gjenåpningen tar lengre tid enn vi håper. Derfor er det mange som nå holder pusten og håper på det beste, nemlig at vi kan fortsette gjenåpningen til og med trinn fire før sommeren er over.