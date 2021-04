Jakten på en rømningsveg

Meninger

Utvalgsleder Trygve Grydeland (TPNM) mener – i likhet med ordfører Torgeir Dahl – at Romsdals Budstikke nå må stoppe innlegg som ikke består syretesten (!?) og åpenbart er negativ til Høyres lokale ledelse i saken om innfartsveg i øst. Det er uvisst om det er ordførerens deltagelse i Politisk kvarter i NRK Radio for noen uker siden, som har skapt denne presse-etiske bråvåkning.

Det er i hvert fall tydelig et stort behov hos sentrale aktører i saken å forklare hvorfor de har forsøkt å komme rundt et flertallsvedtak i Molde kommunestyre.

For å repetere noen enkle fakta for Grydeland:

Han deltok selv på møtet 25. mai med SVV der det ble bestemt at SVV skulle sende et brev til Molde kommune ad pkt 7 i kommunestyrevedtaket. Han sier i ettertid at han ikke kjente til dette brevet! Gjennom møtet 25. mai der hele den politiske og administrative ledelse i Molde kommune deltok, ble Grydeland kjent med synspunktene til SVV og spørsmålet som ville komme i brevs form. Han engasjerte seg deretter ikke i saken! I fire måneder lot Grydeland være å informere sitt eget utvalg om SVVs syn. Molde kommunes svarbrev ble sendt i slutten av september. Grydeland mener nå (!) at brevene skulle vært oversendt utvalget. Men hvilken rolle hadde utvalgslederen selv i forhold til å påse dette?

Det er dette undertegnede kritiserer. At Grydeland tyr til påskenøtter og etter hvert påskekrim, og ber samtidig RBs redaktør skjerpe seg – forteller Moldes innbyggere hvilket febrilsk behov enkelte nå har for å finne rømningsveger. Dette er blitt for ubehagelig.

