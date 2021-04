En landbrukspolitikk for framtida

Meninger

Landbruksnæringa har gjennomgått store strukturendringer i Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt både før og etter tusenårsskiftet. Produktivitetsveksten har vært enorm – problemet er at denne veksten ikke har vært bærekraftig:

Jord ut av drift i form av gjengroing

Jord ut av drift i form av nedbygging



Konsekvens: Fulldyrka jord i drift pr innbygger i Norge har sunket med en fjerdedel i Norge siste 20 år og er nå mindre enn 1500 kvadratmeter pr person (kilde: Nationen, ved bruk av statistikk fra Nibio=Norsk institutt for bioøkonomi)

Økt avhengighet av importerte innsatsfaktorer

Selvforsyningsgraden har sunket

Bøndene har blitt leilendinger i form av avhengighet av jordleie – de som arbeider med jorda er ikke lengre de som eier jorda

Velferdsordningene dekker ikke behovet for avløsning ved sjukdom og ferie, noe som også svekker helse, miljø og sikkerhet (HMS) og dermed også dyrevelferd

Matvaresikkerhet og samfunnssikkerhet, som er to sider av samme sak, har blitt svekket

Hvordan møter vi disse utfordringene? Hva må til for å skape en framtidsrettet landbrukspolitikk?

Vi må:

Stoppe gjengroing av produktive arealTa i bruk areal som har gått ut av drift

Stoppe nedbygging av matjordUtnytte utmarka gjennom økt beiting

Styrke beredskapen = økt matvaresikkerhet og samfunnssikkerhet

Sørge for at landbruksnæringa blir en del av klimaløsninga ved hjelp av god agronomi

Herunder økt beiting, som igjen gir bærekraftig og klimavennlig kjøttproduksjon

Utvikle og opprettholde naturlige kretsløp ved å spille på lag med naturen





I Møre og Romsdal må Innovasjon Norge bidra til realisering av nye og opprusting av gamle driftsbygninger tilpasset bruksstrukturen i Møre og Romsdal

For å imøtekomme beitekrav, mosjonskrav, bevegelseskrav, dyrevelferdskrav som alle har sin basis i krav om driftsbygninger med lausdrift

Som samtidig bidrar til å ta vare på tilpasset bruksstruktur

Sørge for en jordreform som bringer jorda tilbake til den boende = bonden

Den som dyrker og driver jorda, skal eie jorda

I Møre og Romsdal må vi styrke landbruksutdanninga ved opprusting av vår eneste landbruksskole (Gjermundnes)

Vi trenger fagarbeidere – også innen jordbruk, skogbruk og gartneri

Og vi trenger akademisk kompetanse ved å skape grunnlag for å ta steget videre til akademisk utdanning

Gi våre ungdommer muligheter!

Ta vare på og videreutvikle kompetanseklynger og -miljø (les Norsøk, Nibio og Norsk Landbruksrådgiving i Møre og Romsdal)

Styrke velferdsordningene og dermed beredskapen ved å styrke organisasjonene som ivaretar velferd og beredskap (les Norske Landbrukstenester i Møre og Romsdal)

Har vi råd til dette? Vi har ikke råd til å la være, fordi dette handler om god miljøpolitikk, god næringspolitikk og god klimapolitikk. Alt henger sammen med alt.

Hvor mye har den norske staten brukt på såkalte «månelandinger» i form av karbonbindingsprosjekt med basis i fossile ressurser? Om en promille av disse satsingene hadde blitt brukt innen biologiske næringer (kretsløp innen fiskeri og landbruk), er det sannsynlig at gevinsten hadde blitt større, til tross for minimering av ressursbruk i form av penger. Vi trenger ei reell ny grønn satsing (GND), vekk fra det fossile og over til kretsløp og sirkulasjon.

Vi har ikke råd til å la være, hverken på kort eller lengre sikt. Bærekraft er framtidsretta, landbruket er en del av løsninga, ikke problemet – hverken næringspolitisk, miljøpolitisk eller klimapolitisk.

