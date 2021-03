Milliardpakken det blir rift om

Meninger

De siste dagene har vi fått smaksprøver fra regjeringens samferdselspakke. For eksempel: Møre og Romsdal får muligheten til å forbedre Eksportvegen E136 og den ytre nord-sør-forbindelsen mellom Ålesund og Molde for flere titalls milliarder kroner til sammen. I andre sammenhenger takker og bukker den som får gaven, og viser den stolt fram. Når det kommer til samferdsel, er det så mange ulike interesser og meninger som krysser hverandre at ingen helt vet hva som blir sluttresultatet.