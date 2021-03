– Møre og Romsdal er medmennesker som støtter Barnekreftforeningen

Meninger

Møre og Romsdal er høye fjell og djupe fjorder. Frodige åkre og myke heier. Møre og Romsdal er harde og milde vintre, varme og kalde somre. Møre og Romsdal er lyden av ei snøfonn som buldrer nedover fjellsida, havet som slår mot land. Møre og Romsdal er lyden av våren som eksploderer, det er nesten som om vi kan høre at lauvet spretter. Møre og Romsdal er lyden av ei skumhvit og flomstor elv som fosser nedover en trang dal og ender opp i en eller annen vakker fjord. Men mest av alt er Møre og Romsdal mennesker. Mennesker som dyrker jorda og driver fiske. Industriarbeidere, lærere og mennesker som leter etter nye løsninger for ei grønn framtid. Medmennesker som strekker ut ei hånd til de som trenger omtanke, kjærlighet og ei hånd å holde i.

Møre og Romsdal er medmennesker som også støtter Barnekreftforeningen. Noen med månedlige økonomiske bidrag, andre har kjøpt gullsløyfa vår. Noen arrangerer innsamlinger i forbindelse med fødselsdager og andre har oss som mottakere på Norsk tippings grasrotandel. Og sist men ikke minst har Møre og Romsdal et næringsliv med et hjerte som banker for våre barn.

Barna i vår forening, kreftbarna, er kjempegode på ting som barn ikke skal måtte kunne. De kan bandasjere seg selv. De setter medisin i sonden. Det vet hvilke kremer som hjelper mot sår. De vet at når trombocyttene er lave må de bruke den myke tannkosten som sykehuset har, så de ikke begynner å blø eller får sår i munnen. Og de vet at de må ta den hersens medisinen selv om den smaker vondt og hver eneste celle i kroppen stritter imot. På sengeposten for barnekreft står livet på spill. Der hverdagen er en kamp for å leve. En kamp som kjempes av verdens tapreste barn. Våre krigere. Uten skjold. Våre barn.

På grunn av den rausheten vi opplever, har vi i Barnekreftforeningen i Møre og Romsdal overført en million kroner til forskning i 2020. En million! Tenk det?!

4 av 5 barn overlever barnekreft- vil du være med å redde det femte?, spør vi i Barnekreftforeningen på våre nettsider. Med en hel million øremerket kreftforskning er menneskene i Møre og Romsdal med på nettopp det. Kanskje kan vi i nær framtid si: 5 av 5 barn overlever barnekreft, – takk for ditt bidrag?

Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Tusen takk til alle som støtter Barnekreftforeningen og jobben vi gjør.

Hilsen Frode, Håvard, Merete, Sonja, Amund, Espen og Kjersti

Styret i Barnekreftforeningen i Møre og Romsdal

