Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft

At regjeringen nå vil legge inn Møreaksen til 24 milliarder i kommende NTP-periode kan bare oppfattes som en ren provokasjon mot normal anstendig fornuft.

Fastlandsforbindelser er selvsagt positivt for utvikling av samfunnet, bosetting, arbeidsplasser, og for å knytte regioner sammen. Forutsetningen er da at brukerne, altså innbyggere, næringslivet og turister, faktisk har råd til å bruke forbindelsen.

Høy pris har avvisende effekt, og hvis man tar i betraktning at dagens fergetakster skal halveres vil forbindelsen Møreaksen koste rundt 6 ganger å kjøre sammenlignet med fergebilletten.

Hvor tett blir regionene da egentlig knyttet sammen?

Det eneste positive med Møreaksen ser ut til å være at vi får fastlandsforbindelse til Midsund og Aukra. Men dette kan oppnås helt uavhengig av Møreaksen.

FrP er og skal være veipartiet fremfor alle. Derfor er vi også tydelige på at alle skal ha muligheten til å bevege seg fritt til lavest mulig pris. Møreaksen faller ikke inn i dette begrepet, men vil i stedet bli et økonomisk hinder for både pendlere, næringsliv og andre reisende mellom mørebyene.

Det er det motsatte av god samfunnsutvikling.

Derfor har samtlige lokallag i FrP på Nordmøre, sammen med Nordmøres stortingskandidat, bedt partiets stortingsgruppe om å si nei til Møreaksen.





Jan Steinar Engeli Johansen, Stortingskandidat

Aure FrP v/ Einar Ørbog

Averøy FrP v/ Olav Engvik

Gjemnes FrP v/ Joakim Tangen

Kristiansund FrP v/ Ole Henning Ødegård

Smøla FrP v/ Cecilie Skomsøy Aspaas

Sunndal FrP v/ Lill-Elin Vangen

Surnadal FrP v/ Nils Petter Tonning

Tingvoll FrP v/ Roger Bach

