Hva er likheten mellom Møreaksen og en bruktbil?

Meninger

Møreaksen skulle opprinnelig koste 40 milliarder. Det tilsvarer gratis ferge for alle i Møre og Romsdal til evig tid, i tillegg til mer penger til skole og helse, og til redusering av det enorme etterslepet på veiene i fylket (8,6 milliarder — og voksende).

Da stadig flere, inkludert Stortinget, klaget på prisen, ble den av Vegvesenet senket til 24 milliarder. På direkte spørsmål fra MDG, var svaret fra Vegvesenet at dette ble gjort på bakgrunn av «politiske signaler».

Ville du kjøpt en bruktbil av en selger som det ene øyeblikket gir deg en fantastisk god pris — «special price for you, my friend» — for så i neste øyeblikk, når du påpeker at du syns det blir for dyrt, bortimot halverer prisen?

Men at Møreaksen er svinedyr, og sannsynligvis blir langt dyrere enn den justerte summen som nå ligger på bordet, er ikke engang det største problemet.

Det som gjør Møreaksen helt uspiselig, er at CO2-utslippene bryter fullstendig med de nasjonale klimamålene. I byggefasen alene vil det bli sluppet ut mer enn 500.000 tonn CO2. Dette er også soleklart i strid med Møre og Romsdals egne utslippsmål, og målet om å bli Norges «miljøfylke nummer 1».

Ikke noe av dette bryr det politiske flertallet i Møre og Romsdal og på Stortinget seg om.

Og kostnadene? Dem er det alltid noen andre som må ta. For Møre og Romsdal sin del, er det tilsynelatende skattebetalerne i resten av Norge som må ta regningen. For flertallet på Stortinget, derimot, kan den slags alltid dyttes over på brukerne i form av bompenger.

De største kostnadene for Møreaksen overlates imidlertid til barna våre. Derfor sier MDG nei.

Av Carl Johansen, førstekandidat til Stortinget for MDG

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal