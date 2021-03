Vaksinepass ikke uten bivirkninger

Meninger

FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm tror grensene kan åpnes i slutten av mai når alle over 45 år etter planen har fått første dose med koronavaksine. Det er gledelige, mange ser fram til å kunne reise igjen.

Flere steder i verden begynner man å se resultat av vaksineringen. Det skaper håp om at verden gradvis kan normaliseres etterhvert som flere og flere får vaksine. Men det vil selvfølgelig ta tid, og mange steder – ikke minst i fattige og krigsherja land – er vaksinasjonen knapt kommet i gang.

EU-topp vil foreslå vaksinepass denne måneden EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier hun vil legge fram et forslag om vaksinepass i løpet av mars.

EU ønsker et digitalt pass som kan dokumentere om noen har fått vaksine mot covid-19. Det er ikke tatt stilling til hvordan vaksinebeviset skal brukes. I Norge har vi som kjent allerede et vaksinasjonskort for andre smittsomme sjukdommer. Ifølge statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) jobbes det nå med å videreutvikle dette til et vaksinebevis som følger internasjonale anbefalinger, skriver NTB.

Hvordan et vaksinasjonsbevis skal brukes er omdiskutert. I en fersk meningsmåling er et flertall positive til norsk vaksinepass, men ikke ubetinget. For når skal et slik pass brukes og hva kan det brukes til? Anbefaling om vaksinasjon for innreise og utreise over landegrenser eksisterer også i dag, og i noen land er det påbudt.

Flyselskap har sagt at de vil kreve bevis for at passasjerer har fått koronavaksine – kan det samme kravet bli stilt før vi får slippe inn på sportsarenaer, restauranter og kinoer?

I de fleste land er det stort sett frivillig om du vil følge helsemyndighetens vaksinasjonsprogram. I Norge er det heller ingen tvang, men stor oppslutning om vaksiner. Slik har vi blitt kvitt eller har marginalisert en rekke smittsomme sjukdommer, som før tok mange menneskeliv. Et tvunget vaksinepass kan i verste fall øke skepsisen til viktige vaksiner. Hva med dem som ikke har fått mulighet til å vaksinere seg? Vi tror det er viktig at et eventuelt vaksinepass ikke må skape eller forsterke ulikheter i samfunnet.