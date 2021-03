Fortsatt mange ubesvarte spørsmål

Meninger

Før ordfører Torgeir Dahl gikk ut i VG hadde han kontakt med statssekretær Peder W. Egseth ved Statsministerens kontor (SMK). Egseth betraktes ifølge NTB som en av de viktigste «spinndoktorene» til statsminister Erna Solberg. Det var NRK som mandag kveld avslørte kontakten mellom Dahl og Egseth. Til politisk kvarter på NRK sa ordføreren mandag morgen at han ikke hadde hatt kontakt med noen i regjeringsapparatet før utspillet i VG. Redegjørelsen Dahl la fram tirsdag morgen viser noe annet.

– Erna hadde ingen styring på dette Moldeordfører Torgeir Dahl avviser at han klarerte Oslo-utspillet sitt til VG med Statsministerens kontor.

Dette er en sak av stor offentlig interesse. Redegjørelsen som ordfører Torgeir Dahl publiserte tirsdag morgen etterlater en rekke ubesvarte spørsmål. Inntrykket etter intervjuet i VG var at Torgeir Dahl snakket som ordfører i Molde. Dette var også en av årsakene til at den harde kritikken av byrådet i Oslo fikk slik kraft. Derfor blir det problematisk når ordføreren nå argumenterer med at dette var «et personlig politisk initiativ», og prøver å forlate debatten. Samtidig kan også Erna Solberg og SMK bidra til at saka blir bedre belyst.

Også annen ordfører fikk samme tilbud som Dahl Statssekretær Peder Egseth forteller om sin rolle i Dahls Oslo-utspill.

Som ordfører i Molde har Torgeir Dahl sammen med 26 andre ordførere i fylket skrevet under på et opprop hvor de advarer helseminister Bent Høie (H) mot å endre strategi og gå inn for en geografisk skjevfordeling av vaksiner. Dette budskapet druknet i ordførerens harde kritikk av byrådet i Oslo. Ved å bringe klarhet i de ubesvarte spørsmålene kan både Torgeir Dahl og Høyre bidra til at man i større grad kan diskutere konsekvensene av endret vaksinestrategi. Det er fortsatt en viktig sak for innbyggerne i Møre og Romsdal, som dessverre havnet i skyggen.

Solberg etter Dahl-bråket: – Har ringt Raymond Johansen og beklaget Erna Solberg irettesetter egen statssekretær og beklager overfor Raymond Johansen etter Molde-ordfører Torgeir Dahls kritikk av pandemihåndteringen i Oslo.

Lokalt har SV og Rødt bedt om at ordføreren svarer for saka i Molde kommunestyre. Det er på sin plass ettersom dette utspillet har bidratt til negative presseoppslag som svekker Moldes omdømme. En slik gjennomgang kan være nyttig for den pågående prosessen med Moldes samfunnsplan og ny visjon for kommunen.