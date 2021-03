Utidig sinne

Meninger

Ordfører Torgeir Dahl var i dagsnytt søndag og hevdet at vi var sinte, frustrerte og lei fordi Oslo ikke hadde fått kontrollen over smittespredningen, og at de eksporterte smitten til andre. Jeg vet ikke hvilket «vi» han refererte til. Jeg bor også i Molde. Jeg er hverken sint, frustrert eller lei. Tvert imot, jeg er glad og takknemlig fordi jeg bor i en by som har hatt så lite smitte. Vi lever jo tilnærmet normalt, bruker ikke munnbind, har åpne forretninger og går på kafe. Jeg var imponert over arrangementet med vaksine i Moldehallen, men vet ikke om vi kan slå oss på brystet og si at vi er flinkere enn alle andre. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at Oslo har et innbyggerantall på 1,1 millioner, Molde har 26000, Oslo er et kommunikasjonssentrum, har en stor innvandrerbefolkning som lever tett og trangt. Vi lever ganske isolert uten gjennomgangstrafikk til andre byer og har liten del av befolkningen som bor trangt. Og vi har kort vei ut i naturen.

Jeg synes ikke det er tid for å spre misnøye og skylde på andre. Det hever ikke trivselen og humøret. Vi har ingen krig. Vi har en pandemi. Og den må vi bekjempe sammen.

Bitten Linge

Sterke reaksjoner på Dahls Oslo-kritikk Moldeordfører Torgeir Dahls kritikk av smittebekjempelsen i Oslo får sterke reaksjoner både i Oslo og i Molde.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal