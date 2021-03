Molde trenger nye venner, ikke flere fiender

Meninger

Sommeren 2021 står snart for døra, og flere titusener av nordmenn har startet planleggingen av sommerens feriereiser i Norge. En hardt prøvet reiselivsnæringen må enda en gang gjøre seg klare til gjestene kommer kun fra eget land.

Utenlandske turister kan heller ikke denne sommeren reise til Norge. Ikke med fly, ikke med tog og ikke i bil. De kommer heller ikke sjøvegen via cruiseskip. Dette kommer næringsdrivende i byer som for eksempel Oslo og Molde til å merke godt. Fordi det gir tap i milliardklassen.

Store og små reiselivsaktører trenger derfor all den positive drahjelpen de kan få. Både fra lokalbefolkningen og fra sine lokale politikere. Det absolutt siste man trenger er soloutspill fra en ordfører som fører til splittelse, negativ omtale og flere fiender.

Hva i all verden skjedde?

Derfor kommer en serie spark mot Oslos covid-19-håndtering fra ordfører Torgeir Dahl (H) i Molde som lyn fra knallblå himmel. Det var ikke til å tro da vi våknet opp søndag morgen og så hva Dahl hadde sagt til VG.



Og når det første sjokket hadde lagt seg var det er skuffende at han både gjentok og forsterket kritikken. Men ikke overraskende. Fordi Dahl er en høvding både i Molde og i lokalpartiet Høyre. Der Dahl er alene på nivå 1, ingen er på nivå 2 og mens resten er på nivå 3 og lavere. Ingen turde stoppe utspillene før skaden var skjedd. Og ingen klarte å stanse bølge nummer to og tre.

Reiselivet må ha stått lamslått og sett hva som skjedde. For akkurat da reiselivsnæringen skulle starte arbeide med å ta igjen åtte tapte måneder smalt bomben. De trenger all den drahjelp de kan få. Ikke minst fra politisk hold. Men det de kan ha trodd var en hjelpende og utstrakt hånd fra ordføreren viste seg å være en ørefik så det sang i jazzbyen.

Velger bort Molde

1 million mennesker fra Stor-Oslo skal snart velge hvor de legger årets sommerferie. Sydenturen ryker. Det samme gjelder ferien til sommerhuset i Sverige og Danmark. Reiser til London, Dubrovnik, Barcelona, Nice og Berlin er fortsatt bare en fjern drøm.

Det er Norge som gjelder. Og mange vil velge Vestlandet og fjordene. Valget står mellom hundrevis av flotte reisemål. Der ikke Molde utmerker seg, men må kjempe med mange andre om positiv oppmerksomhet.

Den oppmerksom kan de se langt etter akkurat nå.

Nå blir det virkelig tøft

Reiselivet har gjennom pandemien fått en unik og lenge etterlyst oppmerksomhet fra det politiske Norge. Reiselivet regnes som en av de raskest voksende næringene i verden, og Innovasjon Norge – som leder det norske reiselivsarbeidet gjennom Visit Norway har lagt rekordmye penger i potten som skal brukes til å markedsføre Norge som vårt nærmeste og foretrukne ferieland. Molde seiler ikke akkurat opp som noen favoritt, når selv byens befolkning skammer seg over å komme derfra.



Er skaden er ikke uopprettelig? Nei, det er den ikke. Men det har satt arbeidet mange skritt tilbake. Med en betydelig ekstrainnsats fra reiselivsnæringen selv kan noe av skaden leges. For Dahl, som vanligvis er reiselivets venn, må i koronatåka ha glemt at nordmenns valg av norske reisemål handler om flere ting:

Unike opplevelser

Kort reiseavstand

Møter med et hyggelig vertskap

Natur og - og kulturbaserte aktiviteter

Men det meste handler til syvende og sist om følelser. Molde står fra før ikke på favorittlista til nordmøringer eller trøndere. Nå kan de føye Oslofolk til lista. Når du er utslitt etter 12 måneders maraton er beskjeden om at du ikke klarer følge reglene det absolutt siste du ønsker å høre.

Vi og dem

I 12 måneder har nordmenn lært seg at det handler om vi ikke om deg. Om oss – ikke om dem.

Vi er ikke flere mennesker i dette landet enn at vi må stå samlet når skipet er i havsnød. Vi er alle om bord i samme båt. Derfor er pekeleken den mest umusikalske leken som kan settes i gang akkurat nå. Moldeordføreren vet alt om hvordan vi-og-dem-mekanismene fungerer. En opprivende sykehusstrid har ført til at moldensere flest blir tillagt negative egenskaper, meninger og holdninger – selv om de er milevis unna beslutninger og prosesser.



Folk i Molde er også vant til å måtte bære ukloke hendelser knyttet til fotballklubben på felles skuldre, selv de som de aldri har vært medlem av noen supporterklubb eller har vært i klubbens styrerom. Det handler om det store vi – på godt og vondt. Derfor er det uforståelig at Dahl trodde at kritikk han hadde ment for byrådet i Oslo ikke skulle ramme innbyggerne i Oslo. Det ble selvsagt oppfattet som et angrep på hele Oslo.

Unnskyld til Molde - og Oslo

Torgeir Dahl er en av landets mest erfarne lokalpolitikere. Han er vant til å bli pent omtalt av lokalavisa, og at det holder med en telefonsamtale med utestemme før lokale medier på Nordvestlandet igjen behandler han på mildeste måte.

Denne gangen har han feilberegnet sitt publikum. Det er riktignok en og annen som støtter ham, men i sosiale medier, rundt kafebord og i byens paradegate Storgata møtes Dahls utspill med sjokk og vantro.

Det uttrykkes stor skuffelse og skap over Dahls partipolitiske utspill. Og jeg har aldri noen gang tidligere hørt at moldensere si at de er flaue over å komme fra Molde. Før nå.

Det går heldigvis over. Men det er ikke Dahls fortjeneste - med mindre han innser at han har vært urimelig, upresis og ufin. Og ber om unnskyldning til innbyggerne i Oslo - og deretter til sine egne i Molde.

Noen tårer på do

Dette er altså byen, som med en fersk masterplan for verdiskapende reiseliv, jobber for å bli et førstevalg når tusenvis av nordmenn skal velge sine reisemål i sommer. Hadde jeg ledet dette reiselivsarbeidet, så hadde jeg tatt en timeout, gått på do og grått en skvett.

Når den som skal være den tydeligste ambassadøren i Rosenes by ender med å bygge om den største veisperringen, da skjønner du at det blir en vanskelig dag på jobben.

Jeg vet ganske mye om Molde. Og jeg vet ganske mye om Oslo. For jeg har bodd mer enn 20 år i dem begge. Man kan si mye bra om Molde. Men at byen har mange og unike turistattraksjoner er ikke blant dette. Molde er i beste fall en ganske alminnelig, kjedelig by med fin natur omkring.

Derfor kunne det gode vertskap og fokus på vertskapsrollen blitt et konkurransefortrinn for Molde. Helt til Dahl begynte å peke ut Norges mest befolkningstunge region som ny skyteskive. Som om ikke Molde og moldensere har mange nok fiender og nok å stri med fra før?

Jeg har håp om og tro på at Dahls utspill er et eksempel til å lære av. Både for Molde og for alle andre. Det handler ikke om Dahl tåler å ta i mot kritikken men om Moldes ære. Og om byens evne til igjen å fremstå som gjestfri og inkluderende. Dahl har lov til å si det han vil, men det er ikke alt som er lov som er lurt. Vi andre tar med oss at covid-19-krisa ikke brukes til politisk populisme mens vi alle står midt i en kamp som handler om liv og død. Både for reiselivet og for mange norske familier.

Og i en slik tid trenger alle i Molde flere venner - ikke flere fiender.

Odd Roar Lange, reiselivsjournalist

Denne innlegget ble først publisert på nettstedet The Travel Inspector.

