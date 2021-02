Godt at Hjertøy-ruta er sikret i sommer

Meninger

Populære Hjertøya er en viktig attraksjon og et fantastisk sted for oss og våre besøkende gjester. Men de siste åra har det ved flere anledninger vært tvilsomt om holmeidyllen vil være tilgjengelig for dem som ikke har tilgang med egen båt.

Historien om Hjertøya og betydningen for Molde by er en lang og fargerik beretning, ikke uten dramatiske hendelser. Da bystyret i Molde den 13. juni 1939 kjøpte Moldeholmene av Statens Skoger for 30.000 kroner, var det en handel vi har stor glede av den dag i dag.

For godt voksne moldensere er skyssbåten Taxi et kjært og godt minne. Båten fraktet badegjester, museumsbesøkende, berømte jazzmusikere og turister trygt over fjorden ifra 1953 og fram til 1986. Åra etter var det flere ulike løsninger. For 20 år siden la Molde ned den kommunale holmefarten og solgte Taxi. Spleiserederiet «Hyseskjæret» overtok.

Romjula 2011 ble daværende skyssbåt Hjertøy tatt av uværet Dagmar og båten sank ved kai i Molde. I flere år etter har det vært usikkert om det ville bli båtskyss til Hjertøya neste sommer. Spleiselag mellom det offentlige og næringslivet har stort sett reddet Hjertøy-turen, men ingen har klart å gjøre det regningssvarende.

I fjor ble det først varslet at korona ville stanse Hjertøy-skyssen, men da samfunnet gradvis åpnet opp i fjor sommer sikret støtte fra Gass-ROR daglige avganger i fire sommeruker.

I går ble det kjent at Gass-ROR igjen vil sikret at det blir båt til Hjertøya. Denne gang for fire uker. Det er veldig gledelige nyheter. Gjennom mange år har næringsliv vært med og sikre tilbudet, vi er glad for den rausheten.

Hvordan sommeren blir i år er selvfølgelig uviss, men vi er i hvert fall såpass optimister at vi tror på at sommeridyllen på Hjertøya vil være en kjær og populær attraksjon også sommeren 2021.