Løgn spres fortsatt altfor lett og ofte

Meninger

Falske nyheter som begrep, fikk vi for alvor høre om for fire-fem år siden. I 2017 ble frasen Falske nyheter («fake news») årets nyord i Norge. I dag er falske nyheter dessverre en del av den offentlige debatten og hva som er sannferdige nyheter ikke alltid så lett å se med en gang.

En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at nesten halvparten av befolkningen har vært borti falske nyheter på nett i løpet av det siste året. I rapporten «Undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen» forteller over to tredeler av de 2.084 spurte at de har lest informasjon de er i tvil om det er sant.

Denne uka ble det delt et bilde det som skulle være en eldre mann med bivirkninger etter koronavaksine. Bildet og teksten som fulgte med har spredt seg til mange land. Men faktasjekk viser at historien bak bildet i beste fall er mer komplisert enn angitt.

Den uavhengige redaksjonen bak Faktisk.no, som nettopp ble opprettet for å sjekke om nyheter var falske eller ikke, har undersøkt denne og en rekke andre liknende saker de siste åra. Antallet falske nyheter som heldigvis blir avslørt er stort, men dessverre deles uriktige historier altfor ofte.

I rapporten fra Medietilsynet viser det seg at over halvparten av befolkningen har sett falske nyheter om koronapandemien. – Tallene viser at desinformasjon og falske nyheter dessverre er blitt ganske vanlig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Begrepet falske nyheter brukes i dag i alle mulige sammenhenger. Som for å diskreditere politiske motstandere eller for å avvise nyheter man ikke liker å høre. Men falske nyheter er oppdikta meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter. Og som ikke står seg etter en faktasjekk.

Alle kan ved et uhell være med å spre falske nyheter slik omfanget er i dag. For profesjonelle medieaktører er kravet til å faktasjekke ekstra stort. Men hver og en av oss bør være mer bevisst på hva slags nyhetsmeldinger vi velger å dele med andre.