Hvorfor morsdag? Og hva har det med gatenavn å gjøre?

Meninger

Skrevet av Britt Janne Tennøy, kommunestyrerepresentant i Molde (H) og leder i Møre og Romsdal Høyres kvinneforum

Søndag 14. februar er det morsdag, og en fin anledning til å gjøre litt ekstra stas på mamma, bonusmamma, svigermor eller bestemor. Det er en hedersdag for mødre som feires på varierende datoer i mange land.

Mange spør seg; trenger vi morsdag? Jeg tør påstå med et glimt i øyet at uten mødre stopper Norge! Mødre har veldig mange roller i hverdagen (slik som fedre har, men i helgen er det mor som skal hylles). La oss hylle alle de viktige, både synlige og ikke-synlige oppgavene mødrene gjør. La oss hylle alt mødre skal igjennom.

Mange hevder forresten at morsdagen er en kommersiell dag importert fra USA. Det er riktig at den aller første morsdagen i moderne tid ble feiret i en metodiskkirke i West Virgina i 1908. Norge kom på banen i 1919, der morsdag ble feiret for første gang 9. februar i en metodistkirke i Bergen. I begynnelsen var det religiøse organisasjoner som sto for markeringen, men Oslo-kvinnene Karen Platou og Dorothea Schjoldager jobbet nært med handelsstanden, massemedia og ideelle organisasjoner for å etablere morsdagen som en årlig begivenhet der mødrene står i fokus. Takket være dem feirer vi fortsatt morsdag i Norge 100 år senere.

Med det var faktisk ikke amerikanerne som fant opp morsdagen! De første markeringene skal ha funnet sted allerede i det gamle Hellas der grekerne hyllet moren til sjefsguden Zevs, Rhea. Morsrollen har med andre ord blitt feiret i over to tusen år.

Morsdagen kan også være en fin anledning til å minnes og hedre andre kvinner og mødre fra nærmiljøet. Hvor mange gater har du f.eks i ditt nabolag som bærer et kvinnenavn?

Morsdag har ingen ting med gatenavn å gjøre, men jeg har likevel i anledningen gjort en aldri så liten uformell opptelling og med forbehold på feiltelling…(kilde Wikipedia; gatenavn Molde kommune), og fant ut at av 257 gater i Molde har 10 gater oppkalt etter kvinner eller kvinnenavn, og 45 gater er oppkalt etter menn og mannlige navn. Men dette er fortiden. For fremtiden tar jeg for gitt at vi får en balanse på dette området.

Sender likevel en vennlig oppfordring til Molde kommune og kommunene i hele regionen til å hedre flere kvinner og mødre med gatenavn.

La oss feire våre mødre på morsdagen, og gjerne sende en varm tanke til mødrene som har tråkket stiene før oss!

Jeg benytter denne anledningen til å hedre min egen mamma, Jorun. Ingen over, ingen ved siden. Tusen takk for alt du har gjort for meg, og hva du fortsatt gjør for meg og mine.