Et sjeldent vakkert løypekart

Meninger

Sist søndag våknet mange opp til et snøkaos. Denne gangen var det lite hjelp i værvarselet. For første gang på lenge skulle det være stabilt, kalt vintervær lenge. Sibirkulde, ifølge meteorologene. Eneste løsning var å grave seg fram. Nesten samtidig forberedte løypekjørerne seg med stor iver. I løpet av de neste dagene ble det tegnet et tettmasket løypekart over hele Romsdal. Akkurat nå er det skispor nær sagt overalt. Det gir noen sjeldne muligheter.