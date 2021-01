Selvfølgelig grunn til å være bekymret

Meninger

En ny undersøkelse viser at «folk flest» tar til seg forskernes kunnskap og viten om menneskeskapte utslipp og klimaendringer. Før første gang har FN gjort en omfattende undersøkelse om hva folk tenker om klodens tilstand.

1,2 millioner mennesker fra over 50 land har blitt spurt. Menn, kvinner, unge og gamle. Med bruk av ny teknologi har undersøkelsen også nådd fram til flere nye grupper i samfunnet. Svaret er tydelig, flere og flere lar seg overbevise av vitenskapen og er bekymret over klimaendringer.

Til tross for at koronapandemien naturligvis tar det meste av oppmerksomhet over hele kloden, ser en stor andel av verdens befolkning at en enda større krise kan true menneskeheten. En slik bekymring er bra hvis det fører til engasjement og handling. FNs undersøkelse tyder på at det er tilfelle.

Da er det betryggende at vi nå også har på plass en president i verdens mektigste land, som ikke avviser kunnskap og viten. I løpet av kort tid har USAs president Joe Biden snudd opp ned på forgjengerens klimapolitikk.

Onsdag hadde Biden det han kalte en «klimadag» i Det hvite hus, hvor han undertegnet en ordre om midlertidig stans i ny olje- og gassleting på føderal grunn. Biden vil også kalle inn til et klimatoppmøte 22. april.

USA skal lede møtet, som holdes på Jordens dag «Earth Day», som også er femårsdagen for signeringen av Parisavtalen. Det er verdt å merke seg at Bidens klimaengasjement neppe gir politiske gevinst i store grupper i hjemlandet, verken for han eller partiet.

I et kaldt, snødekt og flott Romsdal er kanskje ikke klimaspørsmål det vi først har i tankene. Men vi vet at den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme og farlige værforhold. Ras, flom, tørke, skogbranner og utryddelse av arter er allerede synlige resultat av pågående klimaendringer. Slikt vil også vi kunne bli rammet oftere av i framtida. Men det gir håp når så mange vil være med å snu den farlige utviklinga.