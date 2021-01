Skal vi bekymre oss for vaksinetrøbbel?

Større treghet i vaksineringen enn vi var forespeilet for kort tid tilbake.

Meninger

Det så lyst ut før årsskiftet. De første vaksinene var kommet til Norge. I romjula, 27. desember, ble Svein Andersen den første nordmann som fikk koronavaksine. Optimismen var til å ta og føle på. Mange hadde håp om at i løpet av 2021 skulle pandemien bli historie.

En måned seinere er dessverre noe av optimismen borte. Utviklinga rundt ulike mutasjoner av viruset som kan være mer smittsomme, bekymrer oss. Da vi hadde håp om en større gjenåpning av samfunnet, kom det plutselig en tilnærmet full nedstenging for nesten en firedel av landet befolkning. Det føles som vi rykker tilbake til start igjen.

Som om ikke det var nok. Det er større treghet i vaksineringen enn vi var forespeilet for kort tid tilbake. Norge får ikke tilgang til så mange doser som ønskelig og det tar lengre tid å få satt vaksinene enn vi hadde håpet på.

På Molde kommunes nettsider opplyses det at Molde i inneværende uke – får 300 vaksinedoser – der hele 150 av dem er såkalt andre dose. – Vi har forberedt oss på at vi skal kunne vaksinere minst 1000 personer per døgn, fortalte kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde, til Romsdals Budstikke tirsdag.

Legemiddelselskapet AstraZeneca er blitt kritisert av EU etter å ha varslet en dramatisk reduksjon i leveransene. EU-kommisjonen undertegnet i august en kontrakt på levering av 400 millioner doser. Men det svensk-britiske selskapet har problem med å innfri leveransene.

De viser til sein bestilling fra EU. Ifølge TV 2 vil vaksineprodusenten Pfizer komme til å levere flere doser til Norge raskere enn først antatt.

Over hele verden er massevaksineringen i gang. Det gledelige er at vaksinen så langt synes å gi beskyttelse mot kjente virusmutasjoner. I Norge er smittetallene for øyeblikket lave. Det er også veldig gledelig.

Men vi er samtidig under en alvorlig nedstenging som rammer mange hardt. Vi håper at vaksineringen kan skje i et langt høgere tempo framover våren.